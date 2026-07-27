Furto alla farmacia dell’ospedale di Modica: l’Asp corre ai ripari

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L’Asp di Ragusa accelera le procedure dopo il furto avvenuto nella farmacia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica e mette in campo tutte le misure necessarie per garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti.

Questa mattina si è riunita la task force istituita dalla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale con l’obiettivo di gestire l’emergenza, ricostruire con precisione quanto accaduto e assicurare il regolare svolgimento del servizio farmaceutico ospedaliero.

Inventario dei farmaci rubati: si lavora alla ricostruzione delle quantità mancanti

Il primo passaggio operativo riguarda l’inventario dei medicinali sottratti durante il furto.

Gli operatori stanno procedendo alla verifica dettagliata dei prodotti mancanti e delle relative quantità, un’attività indispensabile per completare la ricognizione e procedere con i nuovi ordini di approvvigionamento.

Nonostante il furto abbia interessato farmaci di particolare valore economico e terapeutico, l’Asp rassicura che il servizio non subirà interruzioni.

Nessun paziente resterà senza terapia: attivata la rete tra gli ospedali

Per garantire la disponibilità immediata dei medicinali necessari, l’Azienda ha attivato una rete di supporto attraverso le farmacie ospedaliere di Ragusa e Vittoria.

Dove necessario, sarà inoltre possibile ricorrere alla collaborazione con altre Aziende sanitarie per assicurare la disponibilità dei farmaci prescritti.

L’obiettivo è evitare qualsiasi disservizio ai cittadini e garantire la continuità delle cure, soprattutto per i pazienti che necessitano di terapie specifiche e farmaci ad alto costo.

Farmaci ad alto costo: ripartito l’approvvigionamento

L’Asp comunica inoltre che l’attività di approvvigionamento dei medicinali ad alto costo è già ripresa regolarmente.

La priorità resta quella di ristabilire rapidamente la piena operatività della farmacia ospedaliera del presidio modicano, riducendo al minimo gli effetti del furto sulle attività sanitarie quotidiane.

Sicurezza rafforzata: più vigilanza e nuovi sistemi di videosorveglianza

Parallelamente alla gestione dell’emergenza farmaci, l’Asp di Ragusa ha avviato un piano per rafforzare la sicurezza all’interno del presidio ospedaliero.

È stata richiesta alla ditta incaricata del servizio integrato di vigilanza armata un’implementazione del personale dedicato alla farmacia ospedaliera.

L’Azienda sta inoltre lavorando al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili del presidio.

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