A Scicli Bruno Mirabella abbraccia Controcorrente di Ismaele La Vardera

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Da uomo politico integro, puntiglioso che guarda lontana, che strizza l’occhio al Campo largo e si prepara ad una nuova azione politico-amministrativa al servizio della sua città e del territorio. Bruno Mirabella si è dimesso da consigliere comunale dove dal 2022 ha svolto la sua attività dopo essere stato eletto nelle fila della lista civica Scicli Bene Comune espressione specchiata della sinistra. La notizia delle sue dimissioni erano state date nei giorni, in queste ore, invece, lo si trova immortalato in una foto in cui sono presenti consiglieri comunali che hanno aderito a Controcorrente e lo stesso Ismaele La Vardera. Bruno Mirabella poteva rimanere in carica, nel ruolo di consigliere comunale, ma ha scelto di lavorare fuori dall’emiciclo e di porsi voce diretta del popolo su temi ambientali ed urbanistici. La sua posizione sul commissariamento del Comune sciclitana per la mancata approvazione del Pug, il piano urbanistico generale, che ha portato al commissariamento regionale. “Prevedo un profilo di illegittimità istituzionale sul Pug – commenta Bruno Mirabella, l’Assessore regionale all’urbanistica ha decretato la nomina di un commissario, dopo aver rilevato che, ad oggi, non risulterebbe essere pervenuta alcuna comunicazione in ordine alle determinazioni assunte dal Consiglio comunale sul PUG. Quindi nessuno ha comunicato l’esito del consiglio comunale del 10 luglio scorso. Le regole democratiche vanno rispettate anche a Scicli, più degli insulti che ho ricevuto da certe persone. Vediamo gli sviluppi, poi partiranno le interrogazioni”.

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