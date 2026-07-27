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La movida finisce sotto esame: a Modica scatta la sospensione di un locale
27 Lug 2026 12:14
Controlli serrati della Polizia di Stato a Modica sulle attività di somministrazione di alimenti, bevande e alcolici.
L’attività di controllo ha interessato diversi esercizi commerciali situati nel cuore della città, una delle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti durante il periodo estivo.
Irregolarità in un locale: sospesa la licenza per 15 giorni
Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno riscontrato in un esercizio commerciale una serie di gravi irregolarità amministrative.
Alla luce delle violazioni accertate, il Questore di Ragusa ha adottato un provvedimento di sospensione della licenza di pubblica sicurezza relativa all’installazione di giochi leciti e della S.C.I.A. per la somministrazione, disponendo la sospensione dell’attività per una durata di 15 giorni.
Il provvedimento rientra negli strumenti previsti per contrastare situazioni che possono incidere sulla sicurezza pubblica e sul corretto svolgimento delle attività aperte al pubblico.
Centro storico di Modica sotto osservazione durante l’estate
Il centro storico modicano, con il suo forte richiamo turistico e la presenza di numerosi locali, rappresenta uno dei punti più frequentati del territorio soprattutto nei mesi estivi.
L’incremento delle presenze porta con sé anche la necessità di rafforzare i controlli sulle attività economiche, con particolare attenzione ai locali che somministrano cibo, bevande e alcolici.
L’obiettivo delle verifiche è quello di assicurare il rispetto delle regole e prevenire eventuali situazioni di rischio legate alla gestione degli esercizi pubblici.
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