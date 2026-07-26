La Polizia di Stato apre il lido di Caucana ai ragazzi del C.S.R.: al via il progetto “Estate insieme”

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RAGUSA – Una giornata al mare all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della solidarietà. È quella vissuta dai ragazzi del Consorzio Siciliano di Riabilitazione (C.S.R.) di Catania, accolti al Centro balneare della Polizia di Stato di Caucana nell’ambito del progetto “Estate insieme: Divertimento, Natura e Mare”.

L’iniziativa segna l’avvio di una collaborazione tra la Questura di Ragusa e il C.S.R., resa possibile grazie a una convenzione sottoscritta dal Questore di Ragusa e dal presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione. L’accordo consentirà ai ragazzi assistiti dalla struttura di usufruire, in giornate dedicate, degli spazi e dei servizi del lido della Polizia di Stato, offrendo loro l’opportunità di trascorrere momenti di svago e socializzazione in un ambiente sicuro e attrezzato.

Il C.S.R. è una realtà specializzata nell’assistenza e nella riabilitazione di persone di ogni età con disabilità motorie, psichiche e cognitive. Il progetto estivo punta a favorire il benessere e l’inclusione attraverso esperienze all’aria aperta e il contatto con il mare, valorizzando il tempo libero come occasione di crescita personale e relazionale.

La Questura di Ragusa ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, che si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato a favore della solidarietà e della vicinanza alle fasce più fragili della comunità. Il Centro balneare di Caucana diventa così non soltanto un luogo di accoglienza, ma anche uno spazio di incontro tra gli operatori della Polizia e i ragazzi del C.S.R., accomunati dal desiderio di vivere insieme giornate di serenità e condivisione.

L’appuntamento inaugurale rappresenta soltanto il primo di una serie di incontri che, nel corso dell’estate, vedranno arrivare a Caucana gruppi di ragazzi provenienti da Catania. Un’esperienza che unisce inclusione, socialità e attenzione alla persona, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del terzo settore nel promuovere iniziative capaci di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

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