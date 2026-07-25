L’on. Stefania Campo prende il sole davanti la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. Per protesta

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PALERMO – «Perché sto villeggiando davanti al Parlamento? Perché Schifani ci ha costretto alle ferie anticipate». È un duro attacco quello lanciato dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo, che in un video pubblicato sui social accusa il presidente della Regione Siciliana di aver rinviato a settembre i lavori dell’Assemblea regionale, lasciando in sospeso provvedimenti che, secondo la parlamentare, valgono complessivamente oltre 450 milioni di euro.

Per Campo si tratta di risorse che avrebbero dovuto essere discusse e votate prima della pausa estiva per dare risposte concrete ai cittadini siciliani. Una scelta, quella del rinvio, che la deputata pentastellata attribuisce alle difficoltà della maggioranza nel trovare un’intesa sulla distribuzione delle risorse.

«Ci sono oltre 450 milioni di euro da votare per dare risposte concrete ai siciliani – afferma Campo – e Schifani rimanda tutto a settembre perché la maggioranza voleva spartirsi il bottino. Per evitare infinite trattative, mortificanti bocciature in Aula e nuovi scontri interni, ha preferito rinviare tutto».

Nel mirino dell’esponente del Movimento 5 Stelle finisce anche quello che definisce il nuovo sistema di distribuzione delle risorse ai parlamentari di maggioranza.

«Ha persino coniato un nuovo termine – sostiene Campo –: i “Fit”. Cinquanta milioni di euro destinati ai deputati di maggioranza per finanziare eventi, sagre e interventi nei territori amici. Cambia il nome, ma sono sempre le solite mancette».

Secondo la deputata, dietro lo stanziamento ci sarebbe una logica esclusivamente politica, finalizzata a consolidare il consenso nei territori piuttosto che a rispondere alle reali priorità della Sicilia.

Nel video Campo si rivolge direttamente al presidente della Regione con una domanda: «Schifani, perché hai rinviato? Hai paura di non riuscire a controllare i tuoi neanche con tutti questi milioni?».

La parlamentare conclude assicurando la propria disponibilità a proseguire l’attività parlamentare anche durante il mese di agosto.

«Io resto qui, disponibile anche ad agosto, perché i problemi e i bisogni dei siciliani non vanno certo in vacanza. E il Parlamento non può andarci prima di aver fatto il proprio dovere».

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