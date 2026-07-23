Modica piange Rosario Denaro, storico pizzaiolo della città: domani i funerali nella Chiesa Madre di San Giorgio

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La città perde uno dei suoi volti più conosciuti nel mondo della ristorazione. Si è spento all’età di 63 anni Rosario Denaro, storico pizzaiolo modicano che, con la sua professionalità e la sua cordialità, ha lasciato un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto.

Per anni è stato un punto di riferimento a Modica Bassa, dove agli inizi degli anni Duemila aveva avviato la pizzeria “Pizza Più”, nei locali di Palazzo Scucces in corso Umberto, trasferendosi successivamente nei locali dell’ex “Cortiletto”. Dietro il banco e davanti al forno ha formato giovani, accolto famiglie e clienti con il sorriso, trasformando il suo lavoro in una vera passione.

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social. Tra i più sentiti quello dell’amico Paolo Nigro, che lo ricorda con affetto ripercorrendo quasi trent’anni di amicizia.

«Amico mio da quasi 30 anni… ancora avevi tanto da dare alla tua famiglia e a tutti quelli che abbiamo avuto la fortuna di esserti amici», scrive Nigro, ricordando anche il rapporto professionale che li aveva uniti quando seguì come tecnico le due pizzerie aperte da Denaro. Un legame fatto di lavoro, amicizia e tanti ricordi condivisi, culminato in un saluto che racchiude tutta la commozione del momento: «Saruzzu, ta frati Pauluzzu ti saluta col cuore pieno di lacrime. Riposa in pace, e quando arrivi lassù fai vedere come si fanno i pizzi e i pagnotti alla Saro Denaro».

Rosario Denaro lascia la moglie Loredana, i figli Graziana, Jessica e Vittorio, i generi, la nuora, gli amati nipoti e tutti i familiari.

I funerali saranno celebrati domani, venerdì 24 luglio, alle ore 10, nella Chiesa Madre di San Giorgio a Modica, dove parenti, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo potranno rivolgergli l’ultimo saluto.

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