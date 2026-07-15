Riapre il Consultorio di Comiso: una struttura più moderna al servizio delle famiglie

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Il Consultorio familiare di Comiso torna a essere pienamente operativo dopo un importante intervento di riqualificazione che ha restituito alla città una struttura rinnovata, più accogliente e accessibile. I nuovi locali di via Keplero 1 sono stati inaugurati oggi alla presenza del direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, e del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, segnando un nuovo passo nel potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale.

L’intervento, finanziato con 75 mila euro nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, linea progettuale “Il genere al centro della cura”, attraverso risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), punta a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e a rendere gli spazi pienamente rispondenti agli standard più moderni.

Lavori completati: ambienti rinnovati e piena accessibilità

L’opera di riqualificazione ha interessato sia gli ambienti interni che quelli esterni della struttura. Sono stati sostituiti i corpi illuminanti, adeguati gli spazi alle normative igienico-sanitarie, rifatta la pavimentazione e realizzato un bagno completamente accessibile alle persone con disabilità.

L’obiettivo è garantire un ambiente funzionale e confortevole, capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e degli operatori sanitari che quotidianamente svolgono attività di prevenzione, assistenza e sostegno.

Un investimento più ampio per i Consultori della provincia di Ragusa

La riqualificazione del Consultorio di Comiso rientra in un progetto provinciale dal valore complessivo di 727 mila euro che interessa anche le strutture di piazza Libertà a Ragusa e di corso Umberto I a Modica.

L’iniziativa punta a rilanciare il ruolo dei Consultori come punto di riferimento per la salute della donna, della coppia e della famiglia, attraverso il miglioramento degli spazi, delle tecnologie e delle competenze professionali.

La direttrice dell’U.O.S.D. Coordinamento Consultori, Nunziata Pace, ha sottolineato come queste strutture stiano vivendo una fase di profondo rinnovamento.

«I Consultori escono da un periodo di stasi e tornano a essere un punto di riferimento centrale per le comunità. Grazie al PNES stiamo intervenendo non soltanto sugli spazi, ma anche sulle dotazioni tecnologiche e sulla formazione del personale».

Sono già stati consegnati cinque ecografi di nuova generazione, oltre a sterilizzatrici e termosaldatrici, mentre è stato avviato un percorso di aggiornamento rivolto agli operatori sanitari.

“Ti ASPetto a casa”: il nuovo sostegno alle neo-mamme

Tra le novità più significative figura il progetto “Ti ASPetto a casa”, pensato per accompagnare le donne nel delicato periodo successivo al parto.

Il servizio prevede visite domiciliari effettuate da un’équipe multidisciplinare composta da ostetrica, infermiera, psicologa e assistente sociale. L’obiettivo è offrire supporto concreto nell’allattamento, nella cura del neonato, nel benessere psicologico della madre e nell’individuazione precoce di eventuali situazioni di fragilità sanitaria o sociale.

Ad oggi sono già 25 le donne prese in carico dal progetto, che rappresenta uno degli strumenti più innovativi messi in campo dall’ASP di Ragusa per rafforzare la medicina di prossimità e garantire un’assistenza sempre più vicina ai bisogni delle famiglie.

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