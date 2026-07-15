Disinfestazione a Ragusa: tre notti di interventi tra centro, Ibla, Marina e contrade

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Prenderà il via nella notte tra il 21 e il 23 luglio il nuovo programma di disinfestazione promosso sul territorio comunale di Ragusa. Gli interventi interesseranno il centro urbano, Ragusa Ibla, Marina di Ragusa, San Giacomo e numerose contrade, con l’obiettivo di contenere la presenza di insetti durante il periodo estivo e migliorare le condizioni igienico-sanitarie del territorio.

Le operazioni inizieranno ogni notte a partire dall’1:00 e proseguiranno secondo un calendario suddiviso per aree.

Martedì 21 luglio: interventi a Ibla, San Giacomo e nelle contrade

La prima notte di disinfestazione riguarderà Ragusa Ibla, San Giacomo e un’ampia fascia del territorio extraurbano.

Gli operatori interverranno nelle aree di recupero edilizio di Ragusa e San Giacomo, lungo viale delle Americhe e nelle contrade Tre Casuzze, Conservatore, Cilone, Nunziata, Cisternazzi, Puntarazzi, Ginestra, Cimillà, Pozzillo, Poggio del Sole, Tribastoni e Serra Limena.

L’intervento coinvolgerà anche il Villaggio Monachella I e II, la zona Pianetti-Bruscè, l’area del Campo Sportivo Selvaggio, viale Europa, le zone delle Ville e Vallate, oltre alle principali aree verdi cittadine come Largo San Paolo, la Vallata Santa Domenica, la Vallata di Modica, il Mercato Ortofrutticolo, la Discarica comunale e le ville pubbliche.

Mercoledì 22 luglio: disinfestazione a Marina di Ragusa e nelle località costiere

Nella notte successiva le operazioni saranno concentrate su Marina di Ragusa e nelle numerose contrade della fascia costiera.

Il servizio interesserà le zone esterne della frazione balneare, l’area di recupero edilizio di Marina di Ragusa, Branco Piccolo e Branco Grande, Passo Marinaro, Punta Braccetto, Punta di Mola, Santa Barbara e l’area del Castello di Donnafugata.

Gli interventi proseguiranno anche nelle contrade Castellana Vecchia e Nuova, Gaddimeli, Gatto Corvino, Principe, Eredità, Mangiabove, Cerasa, Palazzo e Via Nave, oltre ai villaggi Santa Maria degli Angeli, Orchidea, Cammei, Primavera e Villaggio 2000, fino a raggiungere Fontana Nuova e il centro di Marina di Ragusa.

Giovedì 23 luglio: interventi nel centro storico e nei quartieri urbani

L’ultima giornata del programma sarà dedicata ai quartieri centrali di Ragusa.

Le operazioni interesseranno le aree comprese tra la Vallata Santa Domenica, via Natalelli, via Roma, viale del Fante, via Dante, piazza Stazione, piazza Libertà, viale Sicilia e la zona dell’Ospedale.

Saranno coinvolte anche via Leonardo Da Vinci, la zona del Cimitero, via Armando Diaz, via Risorgimento, la zona Marsala, piazza Cappuccini, piazza San Giovanni, corso Italia, via Mariannina Schininà, viale Europa, via G.B. Odierna, via Paestum, via Carducci, via Nicola Colajanni, via Padre Anselmo, via Sacra Famiglia, Villa Pax, via Giuseppe Di Vittorio, Campo Boario, via Plebiscito, via Ugo La Malfa, piazza Don Luigi Sturzo, via Cadorna, via Nicastro, via Mongibello, via Galvani, via Ragazzi del ’99, via della Costituzione, viale dei Platani, via Archimede, la zona Selvaggio e contrada Palazzo Uccello.

Le raccomandazioni per i cittadini

Durante le operazioni di disinfestazione il Comune invita la popolazione ad adottare alcune semplici precauzioni per garantire la sicurezza.

Nelle ore interessate dagli interventi è consigliato non lasciare all’esterno alimenti, biancheria o ciotole destinate agli animali domestici. È inoltre opportuno evitare l’esposizione degli animali all’aperto e mantenere chiuse porte, finestre e imposte fino al termine delle operazioni.

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