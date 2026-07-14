Pablo Lentini Riva chiude Melodica con la poesia della chitarra romantica

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Sarà la magia della chitarra romantica dell’Ottocento a calare il sipario sulla 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”. Venerdì 17 luglio alle ore 20.30, con apertura al pubblico prevista alle 20.00, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà il concerto “L’Amour” del maestro Pablo Lentini Riva, uno degli interpreti più apprezzati del repertorio storico per chitarra.

Un appuntamento che si preannuncia come un viaggio emozionante nella stagione d’oro di uno strumento capace di raccontare eleganza, passione e profondità espressiva. La chitarra romantica, protagonista dei salotti europei dell’Ottocento, tornerà al centro della scena attraverso un programma costruito tra lirismo, virtuosismo e raffinate atmosfere.

La chitarra romantica protagonista dell’ultimo concerto di Melodica

Il pubblico sarà accompagnato attraverso le pagine più significative del repertorio ottocentesco, in un dialogo musicale tra compositori che hanno saputo esaltare le infinite possibilità della chitarra. Danze, variazioni e brani di grande intensità emotiva restituiranno il fascino di un’epoca nella quale lo strumento conquistò un ruolo di primo piano grazie alla sua capacità di unire tecnica e sentimento.

Il cuore del concerto sarà rappresentato dalle celebri “Folies d’Espagne”, antica melodia che nei secoli ha ispirato generazioni di musicisti. Attraverso differenti interpretazioni, Pablo Lentini Riva guiderà gli spettatori alla scoperta delle trasformazioni di un tema capace di assumere colori, emozioni e suggestioni sempre nuove.

A completare il programma saranno composizioni evocative e pagine di ispirazione spagnola, nelle quali emergerà tutta la forza espressiva della chitarra romantica, strumento intimo e allo stesso tempo straordinariamente teatrale.

Diana Nocchiero: “Melodica punto di riferimento per la musica internazionale”

“Con questo concerto si conclude una stagione che ci ha regalato grandi emozioni e che, ancora una volta, ha confermato il ruolo di Melodica come punto di riferimento per la diffusione della musica e per l’incontro con interpreti di prestigio internazionale”, afferma la direttrice artistica Diana Nocchiero.

La chiusura affidata a Pablo Lentini Riva rappresenta per la rassegna un momento particolarmente significativo. “Chiudiamo con un interprete di grande sensibilità, maestro nel far rivivere la poesia della chitarra romantica. Ringrazio gli artisti, gli spettatori e tutti coloro che hanno sostenuto questa trentunesima edizione”, sottolinea la direttrice artistica.

Un doppio appuntamento con Pablo Lentini Riva tra musica e convivialità

La presenza del maestro a Ragusa non si limiterà al concerto conclusivo della stagione. Sabato 18 luglio alle ore 20.00, all’home restaurant Liberocontadino di Giarratana, è in programma l’evento fuori abbonamento “Passioni romantiche”.

Una serata speciale che unirà il fascino della musica dal vivo alla convivialità di una cena a buffet, creando un’esperienza capace di intrecciare arte, territorio e incontro umano in un’atmosfera raccolta e suggestiva.

Un interprete internazionale per il gran finale di Melodica

Pablo Lentini Riva vanta una formazione di altissimo livello. Diplomatosi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano con Ruggero Chiesa e Paolo Cherici, ha successivamente perfezionato il proprio percorso artistico con alcuni dei più importanti maestri internazionali, tra cui David Russell.

Alla carriera concertistica, sviluppata sui principali palcoscenici, affianca un’intensa attività letteraria e didattica. È docente nei conservatori Frédéric Chopin di Parigi e Marcel Dupré di Meudon, portando avanti una ricerca costante sul patrimonio storico della chitarra.

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