Restare è resistere: a Ragusa il dibattito sul futuro dei giovani. Giuseppe Trovato presenta il suo libro in Comune

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Venerdì 10 luglio alle 16.30 la Sala Consiliare del Comune di Ragusa ospiterà la presentazione di “Restare è resistere”, il libro di Giuseppe Trovato dedicato al diritto delle nuove generazioni di costruire il proprio futuro in Sicilia senza essere costrette a partire. Un incontro che riunirà istituzioni, associazioni, sindacato, mondo dell’informazione e giovani protagonisti del territorio.

Ragusa al centro di un confronto sul diritto a restare

C’è una domanda che attraversa oggi la Sicilia e che riguarda migliaia di giovani: quanto è davvero libera una scelta quando partire sembra l’unica possibilità?

Da questa riflessione nasce “Restare è resistere”, il libro di Giuseppe Trovato che approda a Ragusa con un incontro pubblico destinato ad affrontare uno dei temi più delicati per il futuro dell’Isola: lo spopolamento giovanile e il diritto di poter vivere, lavorare e costruire una famiglia nella propria terra.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio 2026 alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Comune di Ragusa, trasformata per l’occasione in uno spazio di dialogo tra istituzioni, rappresentanti del mondo del lavoro, giovani amministratori, associazioni e cittadini.

Un incontro che va oltre la presentazione di un libro

Non sarà una semplice presentazione editoriale.

L’evento nasce con l’obiettivo di aprire una discussione pubblica su temi che riguardano direttamente il futuro della provincia di Ragusa e dell’intera Sicilia: emigrazione giovanile, lavoro, partecipazione democratica, memoria civile e sviluppo dei territori.

A introdurre e moderare l’incontro sarà Federico Bennardo, membro YEP del Comitato Europeo delle Regioni e consigliere comunale di Ragusa.

Al confronto prenderanno parte il giornalista di La Repubblica Giorgio Caruso, Aldo Mattisi della CGIL Ragusa, il consigliere provinciale con delega alle Politiche giovanili Samuele Cultrera, il presidente della Consulta Giovanile di Vittoria Emanuele Battaglia, la consigliera comunale Carla Mezzasalma, il presidente della Consulta Giovanile di Comiso Manuel Brafa, Andrea Guinicelli della Consulta Giovanile di Ragusa e il giovane imprenditore Giovanni Baglieri.

Una pluralità di voci chiamate a confrontarsi sulle prospettive delle nuove generazioni.

© Riproduzione riservata