Il Centro per l’autismo lascia piazza Igea: servizi garantiti nella nuova sede

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Da lunedì 6 luglio il Centro diagnosi e trattamento intensivo precoce per i disturbi dello spettro autistico dell’ASP di Ragusa avrà una nuova sede temporanea. Le attività saranno infatti trasferite nei locali comunali di via Berlinguer, messi a disposizione dal Comune di Ragusa attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito, così da garantire la piena continuità dei servizi durante i lavori di riqualificazione dell’attuale struttura di piazza Igea.

Per segnare ufficialmente l’avvio del trasferimento, lunedì alle ore 10 è prevista una visita istituzionale alla nuova sede alla presenza del direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, e del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì.

Lo spostamento del Centro rappresenta un passaggio fondamentale per consentire l’avvio degli interventi di consolidamento antisismico dell’ex RSA di piazza Igea, sede storica del servizio. I lavori, finanziati dalla Protezione civile regionale, rientrano in un più ampio programma di riqualificazione dell’immobile volto a migliorare sicurezza e funzionalità della struttura sanitaria.

L’intera operazione è stata coordinata dal direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’ASP di Ragusa, Pino Morando, con l’obiettivo di evitare qualsiasi interruzione dei percorsi terapeutici dedicati ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che ogni giorno si affidano al Centro per la diagnosi precoce e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

La nuova sistemazione in via Berlinguer è prevista dalla convenzione sottoscritta tra l’Azienda sanitaria provinciale e il Comune di Ragusa, valida fino al 31 dicembre 2027. L’accordo consentirà al personale sanitario di continuare a operare in ambienti idonei, mantenendo invariati gli standard di assistenza, accoglienza e presa in carico dei pazienti durante tutto il periodo necessario al completamento dei lavori.

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