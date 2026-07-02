Palio delle Contrade 2026, si parte da Tre Casuzze: al via la grande festa delle frazioni di Ragusa

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Parte ufficialmente sabato 4 luglio da Tre Casuzze la seconda edizione del Palio delle Contrade, il progetto che coinvolge contrade, frazioni e cittadini del territorio ragusano in un grande evento di comunità tra gioco, competizione e partecipazione collettiva.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ragusa con la collaborazione delle associazioni “Ci Ridiamo Su” ed “Eduka”, torna dopo il successo della prima edizione con numeri in crescita e nuove modalità di partecipazione. Tra le principali novità del 2026, infatti, c’è l’apertura anche ai singoli cittadini, che possono essere inseriti nelle squadre già esistenti per vivere direttamente l’esperienza del Palio.

La manifestazione si articolerà in tre tappe distribuite nel territorio: si parte il 4 luglio a Tre Casuzze, vincitrice della precedente edizione, si prosegue il 25 luglio a Puntarazzi e si chiude il 1° agosto a Punta Braccetto con la serata finale e la cerimonia di premiazione.

Il programma della prima giornata

La giornata inaugurale prenderà il via alle 17.30 con il ritrovo delle contrade, l’accoglienza delle squadre e i saluti istituzionali. Seguiranno la presentazione della giuria e l’apertura ufficiale della seconda edizione, in un momento simbolico che segna l’inizio della sfida tra le frazioni.

Alle 18.00 spazio alla sfilata dei gonfaloni e delle squadre, uno dei momenti più scenografici dell’evento: colori, simboli, bandiere e creatività trasformeranno il corteo in una vera e propria esibizione identitaria, già utile per l’assegnazione dei primi punti.

Alle 19.00 inizieranno le prove di comunità, cuore del Palio, con giochi che uniscono divertimento e collaborazione: dalla corsa con i sacchi al tiro alla fune, passando per il curling umano, la scorpacciata di anguria, la passata di pomodoro, “Ammutta a’ Balla” e il karaoke. Prove pensate per valorizzare lo spirito di squadra più che la prestazione individuale, tra risate, improvvisazione e partecipazione collettiva.

La giornata si concluderà alle 20.30 con il momento della festa, tra cibo, musica e convivialità sotto le stelle, con prodotti del territorio e un’area dedicata ai bambini con animazione e attività.

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