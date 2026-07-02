Ispica, Modica e Pozzallo: inseguimenti, droga e armi. Tre denunciati

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Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica, impegnati in un’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale di Ragusa per contrastare i reati legati agli stupefacenti, al porto abusivo di armi e agli oggetti atti ad offendere. Negli ultimi giorni i controlli hanno portato alla denuncia di tre persone tra Ispica, Modica e Pozzallo, oltre al sequestro di droga, armi improprie e altri oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi.

L’episodio più movimentato si è verificato a Ispica, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno intimato l’alt a un’autovettura durante un normale controllo alla circolazione stradale. Il conducente, un 37enne del posto, avrebbe però tentato di sottrarsi all’identificazione accelerando e dando vita a una breve ma pericolosa fuga, terminata dopo alcune centinaia di metri grazie all’intervento dei militari.

Una volta bloccato, il veicolo è stato sottoposto a un’accurata perquisizione. Nel bagagliaio i Carabinieri hanno rinvenuto un martello trasportato senza un giustificato motivo, mentre addosso all’uomo è stata trovata una dose di cocaina del peso di circa un grammo. Il 37enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la violazione della normativa in materia di armi e per le infrazioni commesse durante la fuga, mentre per il possesso dello stupefacente è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa quale assuntore.

Un secondo intervento è stato eseguito a Modica dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Durante un controllo stradale, l’atteggiamento particolarmente nervoso di un automobilista ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale.

Il controllo ha permesso di rinvenire circa 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi e nascosti negli indumenti del conducente, un 35enne modicano. Alla luce delle modalità di confezionamento della sostanza, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa con l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il terzo episodio si è verificato invece a Pozzallo, dove i Carabinieri hanno fermato un 19enne residente a Pachino durante un controllo alla circolazione. La successiva perquisizione dell’auto ha consentito di rinvenire una pistola a salve priva del previsto tappo rosso, completa di caricatore contenente sei cartucce a salve.

All’interno del veicolo sono stati inoltre sequestrati un coltello a serramanico lungo circa venti centimetri, un tubo in ferro zincato della lunghezza di circa mezzo metro e un grammo di hashish. Anche il giovane è stato denunciato per violazione della normativa sulle armi, mentre per il possesso della sostanza stupefacente è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa.

Tutto il materiale rinvenuto durante le operazioni è stato sottoposto a sequestro.

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