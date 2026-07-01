Il temporale di Vittoria: saltano i tombini della rete fognaria e i reflui invadono case private

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La bomba d’acqua che ha colpito ieri la città di Vittoria ha avuto delle conseguenze anche nel centro abitato. Nella zona di via Giombattista Iacono l’acqua delle condotte fognarie, che canalizza anche le acque bianche, si è in alcuni casi riversata nelle strade. Sono saltati alcuni tombini.

In due abitazioni, all’angolo con via Brescia e con via Cacciatori delle Alpi, gli sversamenti si sono verificati all’interno delle abitazioni . Le acque piovane, insieme alla fanghiglia e alle acque fognarie, si sono riversate nei pavimenti al piano terra, causando danni e non pochi disagi ai residenti, che hanno protestato vivacemente.

Il problema è dovuto alla particolare conformazione della rete fognaria di Vittoria che, in ampie parti dell’abitato, prevede le acque bianche che utilizzano le stesse canalizzazioni della rete fognaria. La notevole quantità di acqua, concentrata in appena venti minuti, ha mandato in tilt l’impianto fognario e creato disagi in parecchie zone dell’abitato. Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata