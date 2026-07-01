Incendio a Marina di Ragusa, a fuoco il motore di un camion: fiamme anche nelle sterpaglie a bordo strada. Traffico bloccato

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Incendio ad un camion e traffico bloccato all’ingresso di Marina di Ragusa. È accaduto lungo la strada provinciale 25, tra il Balcone Mazzarelli e lo svincolo per Santa Croce Camerina. Un camion che viaggiava in direzione Ragusa, senza carico, ha preso fuoco mentre era in marcia: ad andare in fiamme sarebbe stato il vano motore del mezzo.

Il conducente, accortosi del problema, è riuscito a fermarsi e a scendere prontamente dal veicolo, allertando i soccorsi. L’autista è rimasto illeso e non si registrano danni a persone o ad altri mezzi.

Le fiamme, però, si sono propagate alle sterpaglie presenti sul margine della carreggiata, interessando anche alcuni lotti interclusi adiacenti non puliti e destando preoccupazione per il possibile ampliamento del rogo.

Sul posto sono intervenute due squadre operative dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal comando di Ragusa e una dal distaccamento di Santa Croce Camerina, che hanno provveduto a domare l’incendio e stanno completando le operazioni di bonifica dell’area. Le attività sono ancora in corso per mettere in sicurezza la zona. Traffico bloccato. C’era forte preoccupazione in quanto nelle vicinanze c’è un supermercato e soprattutto una pompa di benzina.

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