Arriva il “motorhome” l’ambulatorio odontoiatrico mobile dell’Asp: cure gratuite, direttamente nelle piazze, per chi non riesce ad accedere al dentista

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Un ambulatorio su quattro ruote per portare le cure direttamente dove c’è più bisogno. È stato consegnato all’Asp di Ragusa il nuovo motorhome odontoiatrico acquistato nell’ambito del PNES, il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con l’obiettivo di ridurre le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie per le fasce più vulnerabili della popolazione.

La consegna del mezzo è avvenuta questa mattina nel piazzale dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, alla presenza della Direzione strategica dell’Asp di Ragusa composta dal direttore generale Giuseppe Drago, dal direttore sanitario Sara Lanza e dal direttore amministrativo Massimo Cicero.

Il nuovo ambulatorio mobile rientra in un progetto più ampio di contrasto alla povertà sanitaria, basato su interventi di prossimità, attività di outreach e servizi capaci di raggiungere persone che, per motivi economici, sociali o logistici, rischiano di rinunciare alle cure.

L’Asp di Ragusa si doterà complessivamente di tre motorhome: due destinati alle attività cliniche e uno specificamente dedicato all’odontoiatria. Per quest’ultimo è stato previsto un investimento di 230 mila euro.

A bordo del mezzo opererà un’équipe multidisciplinare composta da due odontoiatri, tre assistenti alla poltrona, un autista e un mediatore culturale, una figura pensata per facilitare il rapporto con gli utenti e superare eventuali difficoltà linguistiche o relazionali.

Le prestazioni saranno rivolte alle persone individuate dal programma come maggiormente fragili e comprenderanno visite odontoiatriche, igiene orale, interventi di estrazione o ricostruzione e, nei casi necessari, anche l’accompagnamento nel percorso protesico fino alla realizzazione della protesi mobile definitiva.

«Molte persone rinunciano alle cure odontoiatriche per ragioni economiche, sociali o logistiche – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Ragusa Giuseppe Drago –. Con questo motorhome vogliamo portare una risposta concreta proprio dove il bisogno rischia di restare invisibile. La salute orale incide spesso sulla qualità della vita e sulla dignità della persona».

Il progetto si inserisce nella strategia del PNES, che punta a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla salute attraverso una sanità pubblica sempre più vicina ai cittadini, capace di integrare assistenza sanitaria e sociale.

Le attività saranno sviluppate anche attraverso la collaborazione con i Servizi sociali dei Comuni e con gli enti del Terzo Settore, così da intercettare le situazioni di maggiore fragilità e garantire un sostegno concreto a chi spesso rimane ai margini dei percorsi di cura.

Con il nuovo ambulatorio mobile odontoiatrico, l’Asp di Ragusa porta quindi la prevenzione e l’assistenza fuori dagli ospedali, trasformando la prossimità in uno strumento concreto per tutelare il diritto alla salute.

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