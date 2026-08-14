Desiré Anzalone arriva in Questura: a Ragusa il nuovo Commissario Capo della Polizia di Stato

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Nuovo ingresso ai vertici della Questura di Ragusa. Nei giorni scorsi è arrivata nel capoluogo ibleo la Commissario Capo della Polizia di Stato Desiré Anzalone, originaria di Catania e proveniente dalla Questura di Perugia, dove ha maturato una significativa esperienza negli uffici di Gabinetto e nella Divisione Anticrimine.

Un percorso professionale costruito tra formazione giuridica, pubblica sicurezza e incarichi operativi che porta ora la dirigente a Ragusa, dove è chiamata a mettere a disposizione del territorio le competenze maturate negli ultimi anni.

Dalla laurea in Giurisprudenza alla Polizia di Stato

Nata a Catania nel 1992, Desiré Anzalone ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania nell’anno accademico 2016/2017.

Dopo il percorso universitario ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Catania, completando così una formazione giuridica che sarebbe diventata una componente centrale anche del successivo percorso nella Polizia di Stato.

Il concorso e il 110° corso alla Scuola Superiore di Polizia

Nel 2021 la svolta professionale con la vittoria del concorso pubblico e l’ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.

La dottoressa Anzalone ha frequentato il 110° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, percorso durante il quale ha conseguito anche il Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Pubblica Sicurezza all’Università La Sapienza di Roma.

Una formazione specialistica che ha accompagnato l’ingresso nei primi incarichi dirigenziali.

La prima esperienza alla Questura di Imperia

Terminato il corso di formazione, la Commissario Capo è stata assegnata alla Questura di Imperia.

Qui ha ricoperto il ruolo di Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto e quello di Portavoce del Questore, maturando esperienza nell’attività di coordinamento e nella gestione delle relazioni istituzionali e della comunicazione della Questura.

Da Imperia a Perugia, fino alla Divisione Anticrimine

Nel 2024 è arrivata alla Questura di Perugia, dove inizialmente ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto.

Successivamente è stata nominata Vice Dirigente della Divisione Anticrimine, ruolo che le ha permesso di approfondire ulteriormente il settore della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di criminalità.

Ora il nuovo trasferimento la porta a Ragusa, dove inizia una nuova fase della sua carriera professionale.

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