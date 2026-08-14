La bellezza di Donnalucata soffocata dai rifiuti: cittadini all’attacco

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Le foto, scattate in questi giorni, sono eloquenti di un decadimento ambientale legato a malcostume e ritardi negli interventi. I cittadini, che amano godersi il mare fin dalle prime ore del mattino, non le mandano a dire: denunciano e lo fanno a voce alta usando i sistemi di comunicazione oggi per la maggiore. Da Donnalucata il messaggio. “Viviamo in un borgo marinaro meraviglioso. Abbiamo il mare, le spiagge, il sole, una bellezza che tanti ci invidiano. Eppure troppo spesso al mattino ci presentiamo così – scrive nel suo posto Eleda Trovato, professionista impegnata – credo che sia arrivato il momento di richiamare tutti alle proprie responsabilità”.

A chi si rivolge l’autrice del post?

“Ai cittadini, e anche ai nostri ragazzi: una bottiglia, una lattina o una scatola non si lascia per terra. Il rispetto del luogo in cui viviamo comincia dai gesti più semplici. Questa terra sarà vostra: imparate a custodirla. Agli esercenti: soprattutto nei luoghi che producono grandi quantità di imballaggi, bicchieri e contenitori, collaboriamo affinché ci siano sistemi di raccolta adeguati e sufficienti. A chi gestisce la raccolta e la pulizia: in piena estate una borgata turistica deve essere pulita prima che si svegli e aumentare il servizio. Cestini svuotati, strade e lungomare spazzati e lavati, rifiuti rimossi, accessi alle spiagge puliti, sabbia rimossa dai passaggi principali e aiuole curate.

Se necessario, aumentando passaggi e contenitori nei punti più frequentati o semplicemente spostare contenitori inaccessibili a sostegno di contenitori che traboccano. Ed all’Amministrazione comunale: programmare, pretendere e controllare che i servizi previsti vengano realmente eseguiti. È una questione di civiltà, educazione e buona amministrazione. E non riguarda soltanto Donnalucata, ma Scicli e tutte le sue borgate. Una città patrimonio Unesco e le sue borgate marinare non hanno bisogno soltanto di essere raccontate e promosse. Devono essere curate ogni giorno. La bellezza ce l’abbiamo già. Dobbiamo imparare tutti a custodirla”.

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