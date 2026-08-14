Madonna di Portosalvo, Marina di Ragusa entra nel vivo della festa: oggi la vigilia, domani la processione in mare

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Marina di Ragusa si prepara a vivere il momento più intenso della festa di Maria Santissima di Portosalvo, patrona della comunità marinara. Oggi, venerdì 14 agosto, è la vigilia della solennità dell’Assunta, mentre domani, sabato 15 agosto, sarà la giornata centrale dei festeggiamenti, con la tradizionale processione del simulacro, l’imbarco al porto turistico e il passaggio in mare fino a Punta di Mola.

La festa, organizzata dalla parrocchia Maria Ss. di Portosalvo guidata da don Riccardo Bocchieri, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate di Marina di Ragusa, capace di mettere insieme fede, tradizione e identità marinara. Oggi la vigilia: preghiera e attesa per la festa

Il programma di oggi accompagna la comunità verso la giornata del 15 agosto con gli ultimi appuntamenti del novenario e le celebrazioni dedicate alla Madonna di Portosalvo. È il momento dell’attesa, quando Marina di Ragusa si prepara ad accogliere la festa più importante per la propria comunità religiosa e marinara.

La vigilia assume un significato particolare anche per chi vive l’estate a Marina di Ragusa: residenti, villeggianti e turisti si ritrovano intorno a una tradizione che affonda le proprie radici nel rapporto storico tra il borgo e il mare. Domani il giorno più atteso: la Madonna torna in mare

Il cuore della festa sarà domani, sabato 15 agosto, solennità della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo.

Le celebrazioni eucaristiche in chiesa inizieranno già alle 7.00 e proseguiranno fino alle 11.00, accompagnate dal suono festoso delle campane e dagli spari a cannone che annunceranno l’avvio della giornata di festa.

Alle 10.00 arriverà il Corpo Bandistico “Vito Cutello” di Chiaramonte Gulfi, che animerà le vie di Marina di Ragusa con il tradizionale risveglio musicale.

Alle 11.00, nello specchio d’acqua antistante Piazza Torre, spazio invece al “Gioco del Legno a Mare”, una delle tradizioni popolari più caratteristiche della festa. Una sfida legata alla cultura marinara che ogni anno richiama partecipanti e spettatori e regala un momento di allegria nel pieno della giornata di Ferragosto.

Ma sarà il pomeriggio a segnare il momento più suggestivo e partecipato.

Alle 17.00 prenderà il via la Solenne Processione della Madonna di Portosalvo, con il simulacro che sarà accompagnato verso il Porto turistico per l’imbarco. Da qui la processione proseguirà sul mare, con la Madonna diretta verso il Villaggio Santa Barbara, a Punta di Mola, in uno dei momenti che più rappresentano il legame tra la patrona e la comunità dei pescatori e dei marinai.

Il simulacro farà quindi ritorno verso Marina di Ragusa per proseguire la processione lungo le vie del paese, toccando i luoghi simbolo della comunità.

Nel corso della giornata sono previste anche celebrazioni eucaristiche nelle diverse realtà del territorio, tra cui la chiesa di San Francesco Saverio al Villaggio Gesuiti, il giardino delle Suore e la Rsa di via Rimembranza.

La processione terminerà in serata. Alle 22.30 il simulacro farà ritorno in chiesa, accolto dalla preghiera e dai canti dei fedeli.

A chiudere ufficialmente la giornata sarà, alle 23.30, lo spettacolo di fuochi pirotecnici al Porto turistico, curato dalla ditta Etna Pyro di Privitera Francesco di Nicolosi.

Sarà dunque una giornata particolarmente intensa per Marina di Ragusa, nel pieno del Ferragosto: una festa che non è soltanto un appuntamento religioso, ma anche una delle espressioni più forti dell’identità del borgo marinaro.

Nel suo messaggio alla comunità, don Riccardo Bocchieri ha invitato a vivere la festa non soltanto come una tradizione da ripetere ogni anno, ma come un’occasione di incontro con la Madonna e con il Vangelo. Maria di Portosalvo, ha sottolineato il sacerdote, rappresenta il segno di una fede capace di accompagnare il cammino della comunità e di richiamare alla speranza, alla preghiera e alla solidarietà.

E domani, tra il suono della banda, la processione per le strade, l’imbarco del simulacro e i fuochi sul porto, Marina di Ragusa rinnoverà ancora una volta il suo legame con la propria patrona e con quel mare che, da sempre, ne racconta la storia.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata