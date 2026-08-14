La spiaggia piccola di Casuzze verso la riqualificazione: “Pronto il progetto”. In arrivo anche asfaltatura e nuovi servizi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

I casuzzari storici incontrano il sindaco di Santa Croce Camerina Giuseppe Dimartino. Sul tavolo il futuro della spiaggia, la viabilità e i servizi per residenti e turisti.

A Casuzze si torna a parlare di riqualificazione della spiaggia piccola, ma anche di strade, servizi e qualità della vita. Una delegazione di casuzzari storici, residenti nel borgo antico da diverse generazioni e in alcuni casi da oltre un secolo, è stata ricevuta dal sindaco di Santa Croce Camerina Giuseppe Dimartino, dopo la richiesta di incontro avanzata nei giorni scorsi.

Un confronto diretto che ha permesso ai residenti di mettere sul tavolo alcune delle principali criticità che interessano il borgo, soprattutto durante la stagione estiva, quando Casuzze diventa una delle zone maggiormente frequentate del territorio.

La spiaggia piccola al centro dell’incontro

Il tema principale è stato lo stato della spiaggia piccola di Casuzze, da tempo alle prese con condizioni che ne hanno compromesso la piena fruibilità. Tra i problemi segnalati dai residenti c’è anche la presenza di pietrisco, insieme al naturale arretramento della linea di costa.

Una situazione che rischia di compromettere uno dei tratti di litorale più caratteristici della zona e che ha spinto i casuzzari a chiedere risposte concrete all’amministrazione comunale.

La risposta del sindaco è stata chiara: esiste già un progetto esecutivo per la riqualificazione dell’arenile. L’intervento prevede l’installazione di barriere e altre opere di protezione finalizzate a contrastare le criticità e a recuperare la fruibilità della spiaggia.

L’obiettivo è restituire alla spiaggia piccola di Casuzze parte di quello splendore che, secondo i residenti, ha sempre contraddistinto questo angolo di costa.

Casuzze, in arrivo l’asfaltatura delle strade

Durante l’incontro non si è parlato soltanto di mare. La delegazione ha infatti evidenziato anche le condizioni della viabilità interna di Casuzze, chiedendo interventi di asfaltatura sulle principali strade del borgo.

Anche su questo fronte il sindaco Dimartino ha assicurato che i lavori sono già programmati e che l’avvio è previsto a stretto giro.

Un intervento particolarmente atteso dai residenti, ma importante anche per chi raggiunge Casuzze durante l’estate, quando il traffico aumenta e la presenza di turisti rende ancora più evidente la necessità di una viabilità adeguata.

Doccia pubblica e raccolta differenziata: le altre richieste

La delegazione ha inoltre chiesto l’installazione di una doccia pubblica e di ulteriori contenitori per la raccolta differenziata.

Si tratta di servizi che assumono un’importanza particolare durante i mesi estivi, quando spiagge e borgo vengono frequentati quotidianamente da un numero elevato di persone.

Il sindaco ha preso in carico anche queste richieste, assicurando interventi tempestivi per migliorare i servizi a disposizione della comunità e dei visitatori.

I casuzzari: “Soddisfatti per l’ascolto”

Al termine dell’incontro, la delegazione dei casuzzari ha espresso soddisfazione per il confronto avuto con l’amministrazione comunale e per la disponibilità mostrata dal sindaco.

Il dialogo, secondo quanto emerso, continuerà nelle prossime settimane. L’obiettivo condiviso è quello di migliorare la vivibilità di Casuzze, intervenendo sia sulle criticità strutturali sia sui servizi.

Una sfida che riguarda direttamente i residenti, ma anche le migliaia di persone che durante la stagione estiva scelgono questo tratto della costa iblea.

© Riproduzione riservata