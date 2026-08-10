Dentro l’anima di Scicli: il viaggio cinematografico di Angelo Piccione

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L’amore per la…macchina da presa se lo porta dietro fin da ragazzino ed oggi è la strada, chiara e netta, che il giovane sciclitano ha voluto intraprendere partendo dai suoi ricordi, dalle sue conoscenze sempre più attente e vibranti che ha della suta terra, della sua città. Domani sera, alle 20.30, appuntamento nella chiesa di Santa Teresa, in via Francesco Mormino Penna, per la “prima” nazionale del cortometraggio documentario “Siclis” di Angelo Piccione con un viaggio visivo ed emozionale nel cuore di una delle perle più affascinanti del Val di Noto. Quella Scicli che il giovane regista fa diventare protagonista assoluta sul grande schermo.

La sinossi di un omaggio alla storia ed all’anima di questa cittadina iblea.

“Il documentario “Siclis” non si limita a fotografare la bellezza monumentale della città, già nota in tutto il mondo per le sue architetture barocche e come set naturale di celebri produzioni televisive. Il lavoro di Angelo Piccione scava più a fondo, cercando di catturare l’anima più autentica del territorio: la sua luce unica, i vicoli in pietra viva e le tradizioni secolari. Attraverso una narrazione intima e immagini di forte impatto visivo – spiega Santo Piccione – il regista tesse una trama che unisce passato e presente, offrendo un ritratto poetico di una Scicli sospesa nel tempo, ma vibrante di vita”.

Il cortometraggio documentario è arricchito dalle musiche originali del grande compositore Paolo Vivaldi.

Nel corpo di esso anche le interviste allo storico Paolo Nifosì ed al dolciere Andrea Giannone. La voce narrante Giulia Paolino è di Giulia Paolino. A raccontare, in apertura, la genesi del progetto sarà lo stesso Angelo Piccione parlando anche delle sfide della produzione e del legame profondo che lo unisce a questi luoghi. La parola anche alla produttrice Tiziana Spadaro, presidente dell’associazione culturale CineClub 262 che ha creduto e sostenuto il progetto ed a Danilo Amione, docente e critico cinematografico che darà al pubblico una chiave di lettura tecnica ed artistica sul valore estetico e documentaristico dell’opera coprodotta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dalla Regione Sicilia. L’evento è Patrocinato dal Comune di Scicli. Fondamentale il sostegno e la collaborazione di importanti realtà private e del terzo settore locale, come la Fondazione Confeserfidi e la Cooperativa Sociale AGIRE di Scicli da sempre in prima linea nella promozione e gestione del patrimonio storico e culturale della città. A fine serata, ed a grande richiesta, verrà proiettato il Cortometraggio “Metamorfosi” di Angelo Piccione; Thriller sulla violenza di genere, selezionato recentemente all’importante vetrina cinematografica internazionale “Ischia Global Film Festival”.

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