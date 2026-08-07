Un gesto di grande generosità ha consentito, nei giorni scorsi, di effettuare un prelievo di fegato all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Il donatore, un giovane di 33 anni, aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione degli organi. Dopo l’accertamento di morte cerebrale e nel pieno rispetto delle procedure previste, è stata attivata la complessa […]
Lino Bellia e la Fornace Penna. Storia e vicende legate al luogo iconico di Sampieri
07 Ago 2026 12:48
Martedì alle 21 appuntamento alla Terra sul molo, in una location che guarda, seppure da lontano, l’ex Fornace Penna con l’architetto e docente all’Università di Firenza, facoltà di architettura Lino Bellia che ha studiato i luoghi in ogni suo angolo. “Fornace Penna di Pisciotto. Reperto di archeologia industriale nel paesaggio e nella storia del luogo” è il tema della conversazione finalizzata a valorizzare la conoscenza di un luogo iconico che, da sempre, ha mosso la curiosità di residenti e turisti.
“Divulgare la conoscenza scientifica, raccontare le scoperte del ri-cercare è un atto democratico e di costruzione di una nuova coscienza di una comunità – spiega Pasquale Lino Bellia – è un atto di generosità assolutamente. Per fissare e conoscere i fatti oltre le opinioni ci incontreremo parlando della storia e delle vicende della Fornace Penna di Pisciotto e del territorio circostante”.
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