Mondi Multipli: sette luoghi, undici artisti ed una città da scoprire con una mostra diffusa.

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L’inaugurazione sabato nei giardini di Palazzo Bonelli Patanè in via Francesco Mormina Penna a Scicli ed a seguire negli altri spazi espositivi che ospitano il progetto. Gli artisti protagonisti di questa mostra che tocca diverse location della cittadina barocca iblea, sito Unesco dal 2002, sono Barbara Cammarata, Andrea Cerruto, Francesco Latino, Tamara Marino + Simon Troger, Michelangelo Menu, Ignazio Mortellaro, Carmelo Nicosia, Rossana Taormina, Sasha Vinci, William Zanghi. Sono artisti siciliani che hanno scelto la città di Piero Guccione come luogo dove presentarsi e dove interagire mantenendo ciascuno la propria identità. Un evento ed un progetto importante che, ideato dalla Lo Magno arte contemporanea e da Site Specific in collaborazione con la FPAC di Francesco Pantaleone, gode della visione critica della giornalista Angelica Fontana, innamorata di una Scicli dove ha scelto di vivere in alcuni periodi dell’anno. La mostra diffusa sarà visitabile nei Bassi Beneventano, nello Spazio Gianni Mania, a Palazzo Bonelli Patané, nell’Antica Farmacia Cartia, nella Galleria l’Androne, nella Chiesa di Santa Teresa e nella libreria Mondadori Scicli sita in piazza Busacca nei bassi di Palazzo Scimone. Inaugurazione di “Mondi Multipli” alle 19 di sabato nel giardino di Palazzo Bonelli – Patané in via Francesco Mormina Penna. Alle 20 saranno visitabili gli altri spazi espositivi. Apertura al pubblico fino al 13 dicembre dal martedì al sabato dalle 17 alle 21.

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