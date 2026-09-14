Sorrento negli occhi di Giuseppe Leone: un webdoc riaccende la memoria del fotografo ragusano

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La fotografia di Giuseppe Leone torna a viaggiare. Dopo la residenza artistica a Sorrento negli anni precedenti al Covid, la tappa alla Fondazione Banco di Napoli nel 2022 e la mostra promossa dal Comune di Ragusa sul Grand Tour tra Campania e Sicilia, il percorso dedicato al grande fotografo ragusano si arricchisce di un nuovo capitolo. Si intitola “Visioni di viaggio” il webdoc gratuito nato da un’idea di Mario Esposito per Promenade Méditerranéenne e pensato per continuare a raccontare, attraverso il linguaggio audiovisivo, l’opera, la memoria e lo sguardo di Leone.

Da Ragusa a Sorrento, il viaggio di Giuseppe Leone diventa un racconto digitale

Prodotto dal Simposio delle Muse ETS nell’ambito delle azioni e dei progetti speciali del Premio Penisola Sorrentina, “Visioni di viaggio” ripercorre il rapporto tra Giuseppe Leone e la Campania, soffermandosi in particolare su Sorrento e sui luoghi che più hanno colpito il fotografo ragusano.

Il Museo Correale, i Bagni della Regina Giovanna e Marina Grande diventano così le tappe di un racconto nel quale fotografia, paesaggio e memoria si intrecciano. Sono luoghi osservati dall’obiettivo di Leone e restituiti oggi attraverso una nuova narrazione audiovisiva, capace di mettere in dialogo le immagini del passato con la sensibilità del presente.

L’incontro con il pittore Giuseppe Leone che portò il fotografo in Campania

Al centro del webdoc c’è anche una storia di incontri e contaminazioni artistiche. A favorire l’arrivo del fotografo ragusano in Campania fu infatti l’invito dell’omonimo pittore campano Giuseppe Leone.

È proprio l’artista sannita a raccontare nel progetto la genesi di quel rapporto, riportando alla luce il clima culturale di un Novecento caratterizzato da fermenti creativi, relazioni e contaminazioni tra linguaggi e territori.

Un incontro tra due artisti con lo stesso nome diventa così una delle chiavi attraverso cui leggere il viaggio di Leone e il suo rapporto con la Campania.

Le fotografie di Sorrento tornano a vivere attraverso l’audiovisivo

“Visioni di viaggio”, curato da Alberto Nigro, permette inoltre di riscoprire alcune delle fotografie più significative realizzate da Giuseppe Leone durante la permanenza a Sorrento, insieme alla sua assistente Emanuela Alfano.

Le immagini non vengono semplicemente riproposte, ma entrano in relazione con il linguaggio audiovisivo. Il risultato è un racconto che punta a restituire non soltanto la bellezza dei luoghi, ma anche il particolare rapporto che Leone ha sempre costruito con il paesaggio, la luce, le persone e la memoria.

Il bianco e nero, cifra inconfondibile della sua fotografia, diventa quindi materia viva di un nuovo racconto digitale.

Dalla residenza alla mostra, fino alla rete: il percorso continua

Il webdoc rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso culturale iniziato con la residenza artistica e proseguito con la mostra dedicata al Grand Tour tra Campania e Sicilia.

Le fotografie, le testimonianze e i luoghi vengono ora trasformati in un nuovo strumento di promozione culturale, accessibile gratuitamente online e pensato per raggiungere un pubblico più ampio.

Non più soltanto una mostra da visitare o un’esperienza legata a un luogo fisico, dunque, ma un patrimonio che può continuare a circolare attraverso la rete, mantenendo vivo il dialogo tra territori e generazioni.

Il Mediterraneo di Giuseppe Leone tra fotografia, memoria e nuovi linguaggi

La scelta dell’audiovisivo conferma la vocazione del Simposio delle Muse ETS a utilizzare i nuovi linguaggi per valorizzare le radici culturali del Mezzogiorno e del Mediterraneo.

In “Visioni di viaggio” fotografia e cinema, patrimonio e memoria, Sicilia e Campania si incontrano dentro un progetto che guarda contemporaneamente al passato e al futuro.

La storia di Giuseppe Leone diventa così anche una storia di territori che si riconoscono e si raccontano reciprocamente: Ragusa e Sorrento, la Sicilia e la Campania, il Mediterraneo e il suo immaginario.

“Visioni di viaggio”, il webdoc è gratuito

Il progetto è online e può essere seguito gratuitamente attraverso il sito dedicato a Promenade Méditerranéenne.

Guarda “Visioni di viaggio” sul sito del progetto

Con “Visioni di viaggio” il percorso artistico di Giuseppe Leone continua dunque a muoversi. Dalla Sicilia alla Campania, dalla fotografia all’audiovisivo, dalla memoria alla rete: un viaggio che non si ferma e che permette di riscoprire, attraverso immagini e testimonianze, lo sguardo di uno dei grandi interpreti della fotografia siciliana.

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