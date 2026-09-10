Cinque anni alla guida del Servizio di Psicologia dell’ASP di Ragusa. La dottoressa Mariacristina Tomaselli è stata nominata direttore della U.O.C. Servizio di Psicologia al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio. Un incarico di responsabilità che arriva al termine di un percorso professionale maturato nel campo della salute mentale, con una particolare esperienza […]
Vivaldi, flauti e chitarre: due serate di musica nel cuore barocco di Scicli
10 Set 2026 09:46
Due concerti nell’ambito di un festival che gode del patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana. Questa sera e domani sera, nella suggestiva cornice della chiesa della Consolazione nel centro storico di Scicli, due i concerti in programma. Alle 19 di questa sera appuntamento concertistico “Vivaldi Forever” con Giovanni Mareggini e Claudio Piastra. Con loro l’Ensemble che vede i musicisti Pistone, Piluso, Briganti, Messina. Domani sera è la volta di “Corde d’Aria” con il chitarrista Claudio Piastra e il flautista Giovanni Mareggini. Sempre alla Chiesa della Consolazione alle ore 19,00. Il Festival è organizzato da “Luogocomune” e dall’Associazione Triskele.
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