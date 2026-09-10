Vivaldi, flauti e chitarre: due serate di musica nel cuore barocco di Scicli

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Due concerti nell’ambito di un festival che gode del patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana. Questa sera e domani sera, nella suggestiva cornice della chiesa della Consolazione nel centro storico di Scicli, due i concerti in programma. Alle 19 di questa sera appuntamento concertistico “Vivaldi Forever” con Giovanni Mareggini e Claudio Piastra. Con loro l’Ensemble che vede i musicisti Pistone, Piluso, Briganti, Messina. Domani sera è la volta di “Corde d’Aria” con il chitarrista Claudio Piastra e il flautista Giovanni Mareggini. Sempre alla Chiesa della Consolazione alle ore 19,00. Il Festival è organizzato da “Luogocomune” e dall’Associazione Triskele.

© Riproduzione riservata