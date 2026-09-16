Volo d’urgenza: paziente in Rianimazione trasferito da Modica al Niguarda con volo Aeronautica da Comiso

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Un trasferimento sanitario urgente da Comiso a Milano, organizzato per consentire a un paziente ricoverato in Rianimazione a Modica di tornare nella struttura dove era stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia. È quanto avvenuto nella giornata di ieri, 15 settembre, con un volo dell’Aeronautica Militare disposto dalla Prefettura di Ragusa.

Il paziente, già operato al Niguarda di Milano e successivamente rientrato a casa, era stato ricoverato all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica a seguito di un aggravamento delle proprie condizioni cliniche. La situazione ha richiesto un nuovo trasferimento nella struttura lombarda, dove poter proseguire le cure presso la Cardiochirurgia.

A richiedere e collaborare all’organizzazione dell’operazione è stata l’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale modicano. Dopo aver valutato il quadro clinico e aver avuto un confronto con i medici del Niguarda, l’équipe ha attivato tempestivamente le procedure necessarie per predisporre il trasferimento.

Il volo da Comiso e l’assistenza durante il viaggio

Il trasporto è stato effettuato dall’aeroporto di Comiso a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare. Un’operazione che ha richiesto un coordinamento rapido tra la struttura sanitaria, la Prefettura e il personale incaricato del trasporto.

Durante il viaggio, l’assistenza al paziente è stata garantita da un dirigente medico e dal coordinatore infermieristico della Terapia intensiva, che hanno accompagnato il trasferimento assicurando la continuità delle cure.

Il coordinamento della Prefettura ha permesso di programmare il volo in tempi brevi e di garantire il percorso assistenziale fino alla presa in carico del paziente da parte della Cardiochirurgia del nosocomio milanese.

Il ringraziamento dell’ASP di Ragusa

La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa ha espresso il proprio ringraziamento alla Prefettura per la collaborazione assicurata e al personale sanitario della Rianimazione dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” che ha seguito il paziente.

Un lavoro coordinato tra istituzioni e professionisti sanitari che ha consentito di rispondere con tempestività a una situazione clinica complessa, rendendo possibile il trasferimento nella struttura specialistica di riferimento.

L’intervento conferma l’importanza della collaborazione tra il sistema sanitario e le istituzioni deputate alla gestione dei trasporti urgenti, soprattutto quando le condizioni di un paziente richiedono il trasferimento in tempi rapidi verso un centro altamente specializzato.

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