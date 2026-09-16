Quattro arresti dopo lo sbarco di 84 migranti a Pozzallo: fermati presunti scafisti

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Sono quattro i cittadini egiziani sottoposti a fermo di indiziato di delitto dalla Polizia di Stato di Ragusa, insieme ai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini avviate dopo lo sbarco al porto di Pozzallo di 84 migranti, tra cui 17 minori stranieri non accompagnati. Il gruppo era stato soccorso in mare dopo che un’imbarcazione di circa 15 metri era stata individuata in difficoltà nelle acque internazionali al largo di Capo Passero.

L’allarme era scattato a seguito di una segnalazione della Sala Controllo Operativo del Gruppo Aeronavale di Taranto al Pattugliatore Veloce 8 “Brigadiere Greco”, che aveva quindi raggiunto l’imbarcazione per procedere alle operazioni di soccorso.

Una volta completato lo sbarco a Pozzallo, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e della Sezione Operativa della Guardia di Finanza hanno ascoltato alcuni dei migranti arrivati in Sicilia. Le testimonianze raccolte, insieme alle attività di individuazione fotografica, avrebbero permesso di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei quattro cittadini egiziani.

Secondo l’ipotesi investigativa, i quattro sarebbero stati i presunti conduttori dell’imbarcazione utilizzata per trasportare i migranti verso il territorio italiano.

Ultimate le formalità previste, i quattro fermati sono stati associati alla Casa Circondariale di Ragusa e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida del fermo. foto di repertorio

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