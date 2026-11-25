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Necrologi: È scomparso Giuseppe Battaglia
25 Nov 2026 09:50
Serenamente, munito dei conforti religiosi, si è spento oggi a Modica il signor Giuseppe Battaglia, fu Orazio, di 85 anni.
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli Giovanna, Carmela, Orazio e Chiara, i generi, la nuora, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati domani, giovedì 26 novembre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale Madonna delle Lacrime. Si dispensa dalle visite. La famiglia ringrazia sentitamente quanti vorranno onorare la memoria del caro Giuseppe.
Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa.
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