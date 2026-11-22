I familiari di un paziente morto nel 2023 al Maggiore di Modica chiedono un accertamento tecnico preventivo. L’Asp si costituisce con l’avvocato Moltisanti.
Necrologi: È scomparsa Bruna Mattioni
22 Nov 2026 10:12
Oggi, serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Bruna Mattioni, vedova Mangiameli, di 85 anni.
Ne danno il triste annuncio i figli Agata, Mariella e Alessandro, il genero Giovanni, la nuora Laura, i nipoti Marco con Eleonora, Miriam, Stefano con Giada, Annalisa con Alessandro, Bruna e Andrea, i pronipoti Gioele ed Enea, la sorella Marisa e i parenti tutti.
La camera ardente è allestita nella cappella della chiesa di San Pio X a Ragusa. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 23 novembre 2026, alle 15:30, nella chiesa parrocchiale di San Pio X.
La famiglia ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Onoranze funebri Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa – tel. 0932 622322.
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