Ad Acate l'Asp di Ragusa prevede da dicembre i servizi di cardiologia, chirurgia, medicina interna, fisiatria, oculistica e ginecologia, più i medici di famiglia nella Casa di Comunità.
Trigesimo: un mese fa la scomparsa di Angela Aprile
21 Nov 2026 10:28
A un mese dalla scomparsa della Signora
Angela Aprile
vedova Tumino.
La ricordano con immenso ed immutato affetto i figli Salvatrice, Maria, Salvatore e Gianni, i generi Giovanni e Francesco, le nuore Agata e Concetta, la sorella, il fratello, la cognata, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
Una Santa Messa, in suffragio, sarà celebrata martedì 24 novembre, alle ore 18, nella Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice (Salesiani).
La famiglia ringrazia quanti saranno partecipi.
Ragusa, 21 novembre 2026
Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa – tel. 0932 653100, 368 3270269
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