Trigesimo: un mese fa la scomparsa di Angela Aprile

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A un mese dalla scomparsa della Signora

Angela Aprile

vedova Tumino.

La ricordano con immenso ed immutato affetto i figli Salvatrice, Maria, Salvatore e Gianni, i generi Giovanni e Francesco, le nuore Agata e Concetta, la sorella, il fratello, la cognata, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.

Una Santa Messa, in suffragio, sarà celebrata martedì 24 novembre, alle ore 18, nella Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice (Salesiani).

La famiglia ringrazia quanti saranno partecipi.

Ragusa, 21 novembre 2026

Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa – tel. 0932 653100, 368 3270269

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