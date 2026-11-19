Emanato il decreto: 6 milioni di euro per le borse di studio degli specializzandi sanitari non medici negli atenei di Palermo, Catania e Messina.
Necrologi: È scomparsa Lucia Parisi
19 Nov 2026 19:07
Si è spenta serenamente, munita dei conforti religiosi e circondata dall’affetto dei suoi cari, la signora Lucia Parisi, nata Bascietto.
Con il cuore colmo di dolore ne danno il triste annunzio: i figli Nicola, Andreas e Davide, le nuore Loredana, Daniela e Floriana, la sorella Salvatrice, le cognate, i nipoti, la pronipote ed i parenti tutti.
Il corteo funebre muoverà a piedi dalla via Liguria n° 10, sabato 21 novembre 2026 alle ore 9:40. I funerali avranno luogo nella Chiesa Madre, alle ore 10:00. I familiari ringraziano anticipatamente quanti vorranno rendere l’ultimo tributo di affetto alla loro cara congiunta.
Si dispensa dalle visite. Non fiori ma opere di bene.
Comiso, 19 novembre 2026 – Impresa onoranze funebri Paradiso
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