Specializzandi non medici, decreto da 6 milioni. Abbate: «Un sogno che si avvera»

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Biologi, chimici, fisici, farmacisti, veterinari e odontoiatri: per gli specializzandi dell’area sanitaria non medica arrivano le borse di studio della Regione. È stato emesso il decreto di finanziamento che mette sul piatto 6 milioni di euro, da ripartire tra i tre atenei siciliani di Palermo, Catania e Messina. La Sicilia, sottolinea il deputato regionale modicano Ignazio Abbate, è la prima regione italiana a stanziare risorse proprie per questi professionisti, che finora ricevevano dallo Stato contributi giudicati puramente simbolici rispetto ai colleghi medici.

«Oggi è un sogno che si avvera. Non c’era mai stata in Sicilia una norma che mettesse a disposizione degli specializzandi sanitari non medici queste risorse», commenta Abbate, presidente della I Commissione Affari istituzionali dell’Ars, che ha seguito la norma fin dall’inizio.

Chi può averla e come funziona

I fondi coprono l’anno accademico 2025-2026 e comprendono anche chi ha completato la specializzazione lo scorso anno. Il contributo regionale si somma a quello statale, non lo sostituisce, e non ci sono soglie Isee: era una delle richieste arrivate dagli stessi studenti. Le risorse andranno alle università, che dovranno emanare i bandi.

La strada non è stata breve. Già a settembre i soldi erano stanziati ma gli specializzandi aspettavano, e ad agosto avevamo raccontato come la burocrazia frenasse tutto tra Palermo, Catania e Messina. Il comunicato parla di rallentamenti e della complessità nel raccogliere i dati dei tre atenei; Abbate ricorda anche la tentata impugnativa da parte del Governo nazionale e ringrazia il direttore generale Cusimano e i suoi uffici.

Il prossimo passo: renderla strutturale

La copertura è già nel bilancio pluriennale per il 2027-2028 e Abbate annuncia un emendamento per estenderla al 2028-2029. «Questo aiuto deve diventare strutturale perché dà dignità a tanti specializzandi che si sono sempre sentiti trattare diversamente rispetto ai medici», dice. Sono in corso anche contatti per allargare il sostegno agli psicologi, «perché anche loro hanno il diritto di rimanere nella propria regione per completare il loro percorso di studio».

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