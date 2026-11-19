Falso richiamo al Cioccolato di Modica Igp: sequestrate 5mila etichette

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TK Un richiamo al Cioccolato di Modica IGP senza averne titolo. È quanto emerso da un’operazione di controllo condotta dall’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) in provincia di Ragusa, dove sono state individuate tavolette di cioccolato commercializzate con riferimenti alla denominazione protetta, ma prive degli elementi identificativi previsti dal disciplinare.

Dalle tavolette in vendita allo stabilimento

Gli accertamenti, partiti dai prodotti presenti sul mercato, hanno consentito agli ispettori di ricostruire la filiera della commercializzazione e risalire a uno stabilimento non autorizzato alla produzione del Cioccolato di Modica IGP.

È proprio qui che sarebbe stato predisposto il materiale destinato al confezionamento dei prodotti: etichette potenzialmente ingannevoli, studiate per richiamare una denominazione che può essere utilizzata soltanto nel rispetto di precise condizioni e procedure di certificazione.

L’intervento degli ispettori ha portato al sequestro amministrativo di circa 5.000 etichette irregolari, evitando che potessero essere ulteriormente utilizzate per immettere sul mercato prodotti attraverso un indebito richiamo al marchio geografico protetto.

La tutela della denominazione

La vicenda riporta l’attenzione sulla necessità di proteggere il Cioccolato di Modica IGP dalle pratiche commerciali scorrette. Una denominazione che identifica un prodotto legato alla storia e alla tradizione dolciaria del territorio modicano e che, proprio per il suo valore commerciale e culturale, può diventare oggetto di utilizzi impropri.

In questo contesto è importante anche il ruolo del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, impegnato nella salvaguardia della denominazione e nel mantenimento degli standard qualitativi e di produzione previsti dal disciplinare.

L’operazione dell’ICQRF rappresenta dunque un intervento a difesa non soltanto di un prodotto, ma anche dei produttori che operano regolarmente e dei consumatori che acquistano il Cioccolato di Modica IGP convinti di portare in tavola un prodotto certificato.

Nessun allarme per la salute

Un aspetto va chiarito: l’irregolarità contestata riguarda l’utilizzo della denominazione protetta e il mancato rispetto dei requisiti identificativi obbligatori. Non si tratta di una segnalazione relativa alla tossicità del cioccolato né di un’allerta sanitaria.

Il sequestro delle etichette è stato disposto per impedire una commercializzazione ingannevole e tutelare l’autenticità del Cioccolato di Modica IGP. Non bisogna quindi confondere una violazione delle regole sulla denominazione e sulla tracciabilità con un problema di sicurezza alimentare: dagli elementi dell’operazione descritta non emerge alcuna indicazione che il prodotto sia nocivo per la salute.

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