Vittoria, controlli interforze nelle case affittate: verifiche sulle residenze

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Controlli interforze nella serata di oggi a Vittoria. Polizia, carabinieri e agenti della Polizia locale sono entrati in numerose abitazioni nella zona di via Cavalieri di Vittorio Veneto per verificare chi dimorasse nelle case. I controlli hanno riguardato le abitazioni affittate a persone straniere, che spesso si ritrovano a vivere numerose in una sola casa, o che dichiarano una sola residenza anche per persone che invece non vi dimorano abitualmente, e mirano ad accertare eventuali residenze irregolari o fittizie.

I controlli interforze sono iniziati nella zona d’ingresso a Vittoria (per chi proviene da Comiso), nel quartiere Maritaggi e Colledoro, e sono stati estesi poco dopo anche alla zona di via Dell’Acate, vicino alla stazione ferroviaria. ( foto Franco Assenza)

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