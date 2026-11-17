Tenta il furto mentre una famiglia veglia il parente defunto: processato e condannato a 9 mesi

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È stato condannato a 9 mesi di reclusione. A un quarantenne albanese erano contestati due tentativi di furto mentre i proprietari di un magazzino, con annessa abitazione, stavano vegliando un loro congiunto, defunto. L’uomo era stato arrestato, lo scorso mese di settembre, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria e dopo la convalida era finito ai domiciliari. Il suo legale di fiducia aveva chiesto che lo stesso potesse essere giudicato con rito abbreviato. Il processo per direttissima è stato celebrato oggi davanti al giudice Giovanni La Terra.

La pubblica accusa gli aveva contestato due tentati furti: il primo nel magazzino pertinente all’abitazione dove una famiglia stava vegliando il parente defunto. Lì avrebbe agito danneggiando una porta e forzandone l’accesso e si era dato alla fuga alla vista della polizia, dopo avere preparato due bobine di rame per portarle via. Lo avrebbero incastrato le immagini della videosorveglianza. Poi, nel fuggire, si era introdotto in un altro magazzino di un negozio di arredamenti, dove avrebbe messo il locale a soqquadro, rimuovendo imballaggi ma anche in questo caso senza riuscire a sottrarre nulla.

L’uomo è stato condannato a 9 mesi di reclusione e gli sono stati revocati gli arresti domiciliari. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell’uomo a due anni di reclusione; il difensore l’assoluzione per la seconda contestazione e il minimo della pena per il primo capo di imputazione. Non avrebbe agito da solo, ma del complice nessuna traccia.



Foto di Goran Horvat da Pixabay

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