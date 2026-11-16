Ragusa ha perso 216 negozi in 13 anni: è sesta tra le città siciliane censite

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Ragusa ha 216 negozi in meno rispetto al 2012. È il saldo tra aperture e chiusure del commercio al dettaglio in sede fissa fino al 2025 secondo l’Ufficio Studi nazionale di Confcommercio, che ha messo sotto la lente 125 Comuni italiani, tra cui 11 siciliani. Nella graduatoria delle perdite in valore assoluto il capoluogo ibleo è sesto in Sicilia, dietro a Catania (-736), Palermo (-723), Messina (-509), Trapani (-256) e Siracusa (-224).

Dopo Ragusa vengono Agrigento (-175), Marsala (-152), Gela (-133), Caltanissetta (-115) ed Enna (-81). Sommando gli 11 Comuni censiti, i punti vendita sono passati dai 16.717 del 2012 ai 13.397 del 2025: 3.320 in meno, quasi il 20%. I numeri escludono ambulanti, commercio fuori dai negozi, alloggio e ristorazione (elaborazioni dell’Ufficio Studi Confcommercio su dati del Centro Studi Tagliacarne).

Il tema è al centro della Giornata delle Chiavi, l’iniziativa di Confcommercio con l’Anci che oggi coinvolge novanta città italiane: le associazioni territoriali incontrano i sindaci e consegnano simbolicamente le chiavi dei negozi che hanno chiuso per sempre, per chiedere di tutelare il commercio di prossimità e contrastare lo svuotamento delle vie cittadine.

Manenti: «Quando chiude un negozio si perde un presidio»

«I numeri che riguardano la Sicilia devono farci riflettere – dice Gianluca Manenti, presidente regionale di Confcommercio Sicilia –. Perdere 3.320 attività commerciali in tredici anni significa impoverire il tessuto economico e sociale dei nostri Comuni. Quando chiude un negozio non viene meno soltanto un’impresa, ma si perde un presidio di quotidianità, sicurezza, relazioni e servizi per i cittadini. Le conseguenze si avvertono soprattutto nei centri storici, nei quartieri e nelle aree urbane dove il commercio di vicinato rappresenta un punto di riferimento».

Per Manenti servono una strategia condivisa tra istituzioni e rappresentanze economiche e non interventi occasionali. «Non possiamo limitarci a prendere atto delle saracinesche abbassate. Dobbiamo creare le condizioni affinché aprire e mantenere un’attività commerciale torni a essere sostenibile. Servono politiche urbane capaci di mettere insieme commercio, mobilità, parcheggi, accessibilità, sicurezza e riqualificazione degli spazi pubblici».

In questa direzione va il progetto Cities di Confcommercio, che punta a coinvolgere le amministrazioni comunali in programmi di rigenerazione urbana e commerciale: procedure più semplici per riutilizzare i locali sfitti, una viabilità meglio organizzata, collegamenti efficienti e più sicurezza nelle aree commerciali. «Ai Comuni, però, devono essere garantiti strumenti e risorse adeguati – conclude Manenti –. Per questo sosteniamo la necessità di un Fondo nazionale destinato alla rigenerazione commerciale e urbana. La desertificazione commerciale non riguarda soltanto gli imprenditori: riguarda tutti i cittadini e il futuro delle nostre comunità».

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