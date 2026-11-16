Giarratana, il parco eolico cambia volto: undici turbine alte fino a 200 metri

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Undici turbine alte fino a 200 metri al posto delle diciotto esistenti. È la trasformazione proposta per il parco eolico «Giarratana», che passerebbe da 45,6 a 75 megawatt di potenza installata. Il progetto interessa i territori di Giarratana e Licodia Eubea, mentre i collegamenti elettrici attraverserebbero anche Monterosso Almo.

A presentarlo è Trinacria Eolica. La società prevede di ricostruire integralmente l’impianto: nove delle nuove turbine sarebbero collocate a Giarratana e due a Licodia Eubea. Il numero degli aerogeneratori diminuirebbe, ma aumenterebbe la potenza complessiva del parco.

Le dimensioni previste descrivono il cambiamento anche nel paesaggio. Il modello indicato nel progetto ha il centro del rotore a 112 metri da terra e un rotore di 175 metri di diametro, con un’altezza massima che arriva a circa 200 metri quando una pala raggiunge il punto più alto.

Accanto alle turbine c’è la rete necessaria a raccogliere e trasportare l’energia. Sono previste quattro linee interrate dirette alla stazione elettrica dell’impianto, vicino a quella di Vizzini. I collegamenti si svilupperebbero per complessivi 17,3 chilometri fra le province di Ragusa, Catania e Siracusa, lungo strade pubbliche e private. Oltre ai territori già citati, sarebbero coinvolti Vizzini e Buccheri.

Il potenziamento richiederebbe anche l’adeguamento della stazione elettrica esistente alle nuove caratteristiche del parco.

Il Genio civile di Ragusa ha pubblicato l’avviso relativo alla richiesta di autorizzazione dei collegamenti elettrici e al deposito dei documenti. Chi ha interesse può consultarli e presentare osservazioni all’ufficio. Questo passaggio riguarda le opere di connessione: non equivale all’approvazione definitiva dell’intera ricostruzione del parco eolico.

foto di repertorio. Foto di Jungsik kwak da Pixabay

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