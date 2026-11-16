Ibla, l’Ersu lascia Casa Castillett: stop a utenze e pulizie della residenza

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L’Ersu di Catania ha deciso di lasciare Casa Castillett e di interrompere utenze e servizio di pulizia della residenza universitaria di Ragusa Ibla. Dopo l’allontanamento degli studenti, disposto per le condizioni dell’edificio, arriva dunque una decisione che riguarda anche la gestione della struttura.

La chiusura aveva costretto quattro universitari a riorganizzare in poche ore la propria permanenza a Ragusa. Alcuni erano entrati nelle camere soltanto da pochi giorni. Ora il consiglio di amministrazione dell’ente per il diritto allo studio ha confermato il rilascio dell’immobile, sulla base degli accertamenti compiuti dopo le segnalazioni sulle sue condizioni.

Nei sopralluoghi sono emersi problemi che riguardano gli ambienti della vita quotidiana degli studenti: muffa nelle camere, umidità nei corridoi e nella sala studio, riscaldamento e raffrescamento fuori uso. L’ispezione dei Nas ha rilevato intonaci deteriorati e macchie di umidità in sei camere doppie. Per scaldare gli ambienti erano state fornite stufe portatili.

Il successivo controllo dei tecnici dell’Ersu descrive una situazione già riscontrata nel 2025 e progressivamente peggiorata. Fra i punti più critici figurano i locali sul lato ovest, interrati sotto corso Mazzini e privi di aperture esterne. Anche il sopralluogo comunale aveva segnalato umidità e la necessità di intervenire sui servizi igienici del piano terra.

La decisione dell’ente sposta così il problema oltre l’emergenza dei primi giorni: per chi studia a Ragusa resta da ricostruire un servizio abitativo che a Ibla aveva il suo riferimento in Casa Castillett. Il provvedimento dispone l’uscita dell’Ersu; non stabilisce una data di riapertura della residenza.

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