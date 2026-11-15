Una vita in uniforme: il luogotenente Marcello Garofalo lascia l’Arma dei Carabinieri dopo 37 anni

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Dopo oltre 37 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri, il luogotenente Marcello Garofalo va in congedo. Dai primi incarichi operativi fino alla guida del Nucleo informativo del Comando provinciale di Ragusa, è stato per decenni un punto di riferimento per i colleghi e per il territorio ibleo, ricorda la segreteria provinciale del Sim Carabinieri, il sindacato dei militari dell’Arma, che lo saluta con un messaggio di ringraziamento.

«A nome della Segreteria provinciale di Ragusa desideriamo rivolgere all’amico luogotenente Marcello Garofalo un abbraccio sincero e un ringraziamento profondo – scrive il segretario generale provinciale, Nicola Giso –. Fino al tuo ultimo giorno hai testimoniato un altissimo senso delle istituzioni, unendolo a una rara e autentica vicinanza agli altri, fatta di rispetto, ascolto e supporto costante verso i colleghi e la comunità. Il tuo esempio resta un patrimonio umano e professionale prezioso per tutti noi».

Il sindacato ricorda anche il sostegno della famiglia, che ha condiviso le rinunce del servizio, e augura al luogotenente di vivere il nuovo capitolo della sua vita «con la stessa serenità e generosità che hai sempre saputo donare».

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