Modica, trenta in gara per il centro storico: questa domenica la finale dell’hackathon

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Trenta partecipanti, cinque squadre e un solo tema: il centro storico di Modica. È partito con la sala piena il Modica Innova Hackathon 2026, la maratona di progettazione organizzata dall’associazione Modica Innova, che quest’anno lavora su tre piste: vivere, fruire e attraversare il centro. Le squadre resteranno in residenza a Valata Minusa fino ad oggi domenica 15 novembre, quando alle 17, all’auditorium Pietro Floridia, presenteranno i progetti alla Gran Giuria e al pubblico, che potrà votare. L’ingresso è libero.

«I nostri talenti devono avere un motivo per restare, non solo per tornare», ha detto in apertura il presidente dell’associazione, Gabriele Barone. «Modica Innova nasce per questo: essere un luogo dove le idee si incontrano, si confrontano e diventano proposte per Modica».

È intervenuto poi Antonio Drago, ideatore del format, che aveva portato a Modica la prima edizione nel 2024, quando era assessore all’Innovazione: da quelle proposte, dedicate alla mobilità dolce, è nato il progetto di mobilità condivisa oggi avviato in città. «Il centro storico è il tema di cui a Modica parlano tutti, ma spesso il dibattito si ferma alla lamentela o allo scontro – ha detto Drago –. Qui proviamo a fare il contrario: mettiamo allo stesso tavolo chi ha 22 anni e chi ne ha 50, chi il centro lo abita e chi ci lavora».

Da Ragusa a Barcellona, i due ospiti

Il primo ospite è stato l’ingegnere Franco Poidomani, da oltre cinquant’anni nell’urbanistica: ha guidato urbanistica e lavori pubblici del Comune di Ragusa e ha lavorato al dossier che ha portato il centro storico di Ragusa tra i patrimoni Unesco. Ai partecipanti ha parlato soprattutto di metodo e delle norme che regolano gli interventi nei centri storici, di cui ogni progetto dovrà tenere conto per essere davvero realizzabile.

Il secondo è stato l’architetto e urbanista barcellonese Oriol Capdevila Arús, socio di MBM Arquitectes, lo studio di Oriol Bohigas, Josep Martorell e David Mackay legato alla trasformazione di Barcellona. Capdevila ha ripercorso gli interventi che hanno migliorato la vivibilità della città catalana, dove la qualità degli spazi è stata portata in ogni quartiere al punto che la distinzione tra centro e periferia ha perso senso: una strategia che, secondo lui, si potrebbe applicare anche alle periferie di Modica. Il suo consiglio alle squadre: «Bisogna partire dalle cose semplici».

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata