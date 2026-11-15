Foce dell’Irminio, nella riserva naturale la sabbia piena di palline di plastica: si chiedono verifiche

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Da lontano sembra sabbia. Da vicino sono milioni di minuscole palline di plastica, così tante e così piccole da non poterle contare. È quello che alcuni lettori hanno trovato alla foce del fiume Irminio, tra Marina di Ragusa e Donnalucata, e che ci hanno segnalato: granuli sparsi nella sabbia, tra le canne e lungo la battigia, al punto che basta una mano per raccoglierne decine in un solo gesto.

Si chiamano pellet, o nurdle: sono la materia prima con cui l’industria produce sacchetti, teli per le serre e oggetti di plastica. E proprio la foce, dove fiume, terra e mare si incontrano, è uno dei punti più delicati in cui potevano finire.

Perché è un danno serio

Questi granuli non si degradano: restano nell’ambiente per centinaia di anni, si frammentano in pezzi sempre più piccoli e finiscono ovunque. Pesci, uccelli e animali marini li scambiano per cibo o per uova, li ingeriscono e possono intossicarsi o morire perché non riescono più a nutrirsi. Inoltre assorbono sostanze inquinanti e le portano nella catena alimentare, mentre dalla foce possono raggiungere il mare, i terreni agricoli e le falde. C’è poi il problema della raccolta. Una bottiglia si toglie dalla spiaggia; migliaia di palline mescolate alla sabbia no. Una volta disperse, recuperarle è quasi impossibile.

Da dove arrivano? Per ora solo ipotesi

Sulla provenienza dei granuli, per ora, si possono fare solo ipotesi. Per questo i lettori chiedono al Comune, alla Capitaneria di Porto, all’Arpa e agli enti competenti di verificare, fare campionamenti e capire da dove arrivano, così da bonificare l’area e impedire che accada di nuovo. E rivolgono un invito a chi passa dalla foce: fotografare, segnalare, non ignorare. Il fenomeno, del resto, non riguarda solo il litorale ibleo. Il progetto Archeoplastica ha lanciato un appello a siciliani, sardi e turisti che si trovano nei tratti di costa dove in questi giorni sono stati segnalati granuli di plastica: dedicare qualche minuto a raccoglierli, smaltirli nell’indifferenziato e mandare una foto del materiale recuperato, per documentare insieme l’entità del fenomeno.

Il nodo del trasporto

Secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), i granuli di plastica non sono attualmente classificati come merci pericolose durante il trasporto. Eppure, sostengono numerose organizzazioni che da anni chiedono di riclassificarli, basterebbe trasportarli in contenitori sigillati, come avviene per altre merci a rischio di dispersione, per ridurre molto il problema e garantire procedure adeguate in caso di incidente, comprese bonifica e risarcimenti. La dispersione di pellet è considerata una delle principali fonti di microplastiche primarie nei mari. Il caso più grave è quello della nave X-Press Pearl, affondata nel 2021 al largo dello Sri Lanka, che disperse in mare circa 1.680 tonnellate di granuli di plastica.

Proprio sull’Irminio, nei mesi scorsi, era stata installata una barriera anti-plastica per fermare i rifiuti prima che arrivino al mare. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

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