Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Disturba la funzione religiosa e aggredisce due agenti: arrestato. Processo il 14 gennaio
15 Nov 2026 07:36
tk I fatti sono accaduti fuori dalla chiesa del Sacro Cuore a Vittoria il 27 ottobre scorso. Un uomo, incensurato e privo di carichi pendenti ma con piccoli precedenti di polizia, stava disturbando la celebrazione di una cerimonia in corso di svolgimento nella chiesa. Sul posto è stata chiamata una volante del commissariato, che ha cercato di contenere l’uomo in preda ai fumi dell’alcol. È stata necessaria la richiesta di un rinforzo perché l’uomo, alla vista degli agenti, si era ulteriormente agitato. Contenuto grazie all’arrivo dei rinforzi, è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni.
Due degli agenti sono rimasti feriti nel corso della colluttazione che è seguita al tentativo di arginare l’uomo: per entrambi una prognosi di tre giorni ciascuno.
Rigettata la richiesta del pm di custodia cautelare, l’uomo, difeso d’ufficio, ha chiesto scusa per il suo comportamento e ne è stata disposta l’immediata scarcerazione. Il processo per direttissima è stato aggiornato al prossimo 14 gennaio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa. Per l’uomo sono scattate anche le denunce a piede libero per turbamento di funzioni religiose e per l’inottemperanza all’obbligo di esibire il permesso di soggiorno.
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