Caro voli, la proposta: Roma a 50 euro e Linate a 75 per i siciliani

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Palermo o Catania-Roma Fiumicino a circa 50 euro, Milano Linate a circa 75. Per i residenti in Sicilia un volo per la capitale potrebbe costare quanto stabilito per la Sardegna, e non più quanto un Roma-New York. È la proposta di «continuità territoriale» contro il caro voli elaborata dai parlamentari regionali del Pd che chiedono di inserirla come emendamento nella prossima legge di bilancio. Il tetto per i residenti, spiegano, si aggiungerebbe alla garanzia di continuità territoriale già prevista dagli aeroporti di Comiso e Trapani.

Limiti ai rincari anche per chi non è residente

Il secondo punto riguarda tutti i passeggeri, non solo i siciliani: evitare che il prezzo degli ultimi posti disponibili salga senza limiti, facendo scattare un tetto al costo del biglietto una volta raggiunta una certa soglia di prenotazioni, anche per chi compra a ridosso della partenza. Un meccanismo, ricordano i parlamentari, già applicato in altre realtà insulari europee, che richiede piena trasparenza dell’algoritmo sui prezzi e sul riempimento dei voli, più frequenze, aerei più capienti e un aumento programmato dei posti nei periodi di maggiore richiesta, come Natale, Pasqua e l’estate.

«Negare ai siciliani il diritto alla mobilità significa calpestare la Costituzione – sostengono i parlamentari dem –. Questa deve essere una battaglia da condurre sia a livello nazionale sia in Europa». Da qui l’appello a tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza, perché sostengano l’emendamento, usando gli strumenti della normativa europea e confrontandosi con la Commissione europea quando necessario.

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