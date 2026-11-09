In Sicilia 419mila persone hanno rinunciato a visite ed esami: pesano liste d’attesa e costi

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Nel 2025 in Sicilia l’8,8% della popolazione, circa 419 mila persone, ha rinunciato almeno una volta a una visita specialistica o a un esame diagnostico. Rispetto al 2024 la quota è scesa di appena 0,2 punti. Il dato arriva dall’analisi della Fondazione Gimbe sui numeri Istat, presentata oggi durante l’audizione sulla manovra 2027 davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

La Sicilia sotto la media, ma il problema resta

In Italia la rinuncia alle cure riguarda il 9,6% della popolazione, 5,6 milioni di persone. Erano 5,8 milioni nel 2024 e 4,1 milioni nel 2022: rispetto a tre anni fa sono circa un milione e mezzo in più. La Sicilia sta sotto la media nazionale, lontana dalla Sardegna, che con il 19,5% è la regione messa peggio; il valore più basso è quello della provincia autonoma di Bolzano, 5,3%. I dati riguardano visite ed esami, escluse le cure dentistiche.

A livello nazionale, spiega Gimbe, il motivo più frequente sono le liste d’attesa troppo lunghe, indicate dal 6,5% della popolazione, seguite dalle difficoltà economiche (5,2%). Le due ragioni possono sommarsi: chi non trova posto in tempi brevi nel pubblico spesso non può permettersi di pagare il privato.

«Chi può permetterselo paga; chi non può, aspetta, riduce la spesa o rinuncia», ha detto il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, ricordando che il dato del 2025, pur in lieve calo, resta nettamente superiore a quello del 2022. È responsabilità della politica, ha aggiunto, «garantire che nessuno debba rinunciare alle cure per ragioni economiche».

Le liste d’attesa in Sicilia e a Ragusa

Sul fronte delle attese i numeri siciliani non sono incoraggianti. Secondo l’ultimo bollettino dell’Agenas, aggiornato al 30 settembre, nei primi nove mesi del 2026 l’Isola ha garantito entro i tempi massimi solo il 77,8% delle prime visite specialistiche, contro l’86,6% di un anno prima: il peggioramento più forte d’Italia. Per gli esami diagnostici la quota si ferma al 72,3%. Il bollettino non riporta il dettaglio delle singole aziende sanitarie, quindi non ci sono dati ufficiali sull’Asp di Ragusa.

Chi in provincia si trova davanti a un appuntamento oltre i tempi indicati nella prescrizione, prima di rinunciare, può usare il “Percorso di tutela” dell’Asp di Ragusa, che dal 10 agosto si richiede anche online con Spid o carta d’identità elettronica.

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