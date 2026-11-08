The Doubles, i gemelli ragusani in diretta alla Rai e a RTL nello stesso giorno

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Due dirette nazionali nello stesso giorno per i The Doubles, i gemelli ragusani Mirco e Nicol “Nico” La Rosa, protagonisti mercoledì 4 novembre prima negli storici studi Rai di via Asiago a Roma e poi, quasi a sorpresa, anche a RTL 102.5.

I due cantanti sono stati ospiti di Julian Borghesan nel programma di Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 16 alle 18.

Nel corso della trasmissione Mirco e Nico hanno ripercorso la loro carriera, raccontando cosa significhi condividere da gemelli non soltanto la vita quotidiana ma anche un progetto musicale. Spazio agli esordi, agli aneddoti, ai programmi futuri e alla voglia di continuare a crescere artisticamente insieme.

Un percorso che RagusaOggi segue già da diversi anni. Nel dicembre 2021 avevamo raccontato l’uscita del loro singolo d’esordio “Come altalene”, arrivato dopo la firma, nell’ottobre 2020, del primo contratto discografico con la Joseba Publishing. Già allora i due gemelli avevano alle spalle anche l’esperienza delle audizioni di X Factor. Il debutto dei The Doubles raccontato da RagusaOggi

Due anni dopo era arrivata una nuova esperienza televisiva internazionale con X Factor Malta. Mirco e Nicol si erano presentati davanti ai giudici con “La cura” di Franco Battiato, proseguendo poi l’avventura fino a superare anche la fase dei bootcamp. I The Doubles a X Factor Malta

RagusaOggi aveva seguito anche il passaggio successivo della competizione, quando i due fratelli ragusani avevano conquistato l’accesso alla fase successiva dopo i bootcamp. Il superamento dei bootcamp di X Factor Malta

La presenza negli studi Rai rappresenta quindi un altro tassello di un percorso costruito nel tempo.

Durante la diretta non è mancato un riferimento diretto a Ragusa. Nel finale i The Doubles hanno voluto salutare la loro città dai microfoni della Rai, coinvolgendo anche Borghesan in un saluto ai ragusani e dedicando parte della conversazione alla loro terra e alle sue bellezze.

Un piccolo spazio di promozione del territorio all’interno di una trasmissione nazionale, vissuto dai due cantanti con particolare orgoglio.

Il conduttore, che segue con interesse il percorso artistico dei gemelli, ha inoltre anticipato la possibilità di nuovi appuntamenti insieme.

Ma la giornata romana non si è conclusa all’uscita dagli studi Rai.

Ad attendere Mirco e Nico è arrivata infatti una seconda occasione, questa volta inattesa. Durante il passaggio in aeroporto sono stati invitati a partecipare a uno spazio di RTL 102.5, con un’intervista in diretta radiofonica e televisiva.

Anche in questa occasione i due gemelli hanno potuto raccontare la propria storia artistica e si sono esibiti dal vivo, ricevendo apprezzamenti anche dagli speaker collegati dallo studio.

Per i The Doubles, dunque, due presenze su emittenti nazionali nell’arco della stessa giornata.

Dall’esordio discografico a X Factor Malta, fino ai microfoni della Rai e di RTL 102.5: continua così il percorso di Mirco e Nico La Rosa, con Ragusa che resta un punto fermo della loro storia e che i due hanno voluto ricordare ancora una volta davanti a un pubblico nazionale.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it