Le stragi degli anni Ottanta e Novanta, a Ragusa un forum con Lumia e Ruta

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Le stragi che hanno segnato l’Italia negli anni Ottanta e Novanta, la violenza politica e criminale, le responsabilità e i contesti. Se ne parla a Ragusa giovedì 12 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, nella sede del Laboratorio degli Annali di storia in via Pezza 108, con la presentazione del volume “Forum sulle stragi in Italia. Anni ottanta e novanta”, curato da Giovanna Corradini.

Il libro raccoglie analisi e relazioni storiche di Carlo Ruta, Giuseppe Lumia, Miguel Gotor, Claudio Fava e Stefania Limiti, insieme a testimonianze, rapporti e documenti, con particolare attenzione alle questioni politiche, al ruolo dell’informazione e alle fonti iconografiche. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è rileggere le stragi non come singoli episodi di cronaca ma come eventi da collocare nei loro contesti storici, politici e sociali.

Ad aprire l’incontro sarà la curatrice Giovanna Corradini, responsabile dell’Area multimediale del Laboratorio. Interverranno Nicola Colombo, componente del Consiglio nazionale dell’Anppia; Corrado De Fecondo, luogotenente della Guardia di Finanza; Gianluca Floridia, professionista sanitario e volontario civile; Carmelo Incardona, già presidente della Commissione Antimafia della Regione Siciliana; il medico legale Giuseppe Iuvara e l’epistemologo e filosofo teoretico Giuseppe Varnier.

Le conclusioni sono affidate allo storico Carlo Ruta, direttore scientifico del Laboratorio degli Annali di storia, e al senatore Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione parlamentare antimafia. Al termine è previsto il dibattito con il pubblico.

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