Barocco Unesco, 25mila euro per il coordinatore: Ragusa paga il primo trimestre

La regia del Barocco del Val di Noto ha un prezzo, e adesso c’è la prima cifra nero su bianco. Il Comune di Ragusa ha liquidato 6mila euro a Paolo Patanè, l’esperto chiamato a coordinare sul piano tecnico e scientifico la struttura operativa Unesco, che il Comune ha inserito nel suo primo settore. Il pagamento copre i primi tre mesi di lavoro, dal 23 luglio al 23 ottobre. L’incarico, però, dura un anno e vale in tutto 25mila euro: 13mila pesano sul bilancio di quest’anno, gli altri 12mila sul 2027.
Struttura Unesco a Ragusa, come nasce l’incarico
I fondi erano stati accantonati già a giugno. La procedura per scegliere un “esperto altamente qualificato” si è chiusa il 23 luglio e lo stesso giorno Comune e professionista hanno firmato la convenzione. Prima di pagare, inoltre, gli uffici hanno acquisito la relazione sulle attività svolte, depositata da Patanè il 3 novembre, e ne hanno attestato la regolarità.
La cabina di regia degli otto Comuni
La struttura operativa è il braccio tecnico che deve coordinare i progetti degli otto Comuni del sito delle città tardo barocche del Val di Noto. Come avevamo raccontato, l’assemblea straordinaria del sito ha scelto proprio Ragusa come sede, e lo stesso Patanè ha illustrato gli obiettivi in consiglio comunale. Il traguardo più vicino è il nuovo ente gestore, da portare all’approvazione dei consigli comunali entro dicembre. Sullo sfondo, tuttavia, c’è una data che pesa di più: nel 2027 cadranno i 25 anni dal riconoscimento Unesco. Saranno quei mesi a dire se la spesa avrà prodotto la regia promessa.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
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