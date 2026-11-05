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La sanità cerca professionisti, ma quanto li paga? Il caso dell’Asp di Ragusa

La sanità cerca professionisti, ma quanto li paga? Il caso dell’Asp di Ragusa

05 Nov 2026 06:30
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Sedicimila euro lordi l’anno per 23 ore di lavoro a settimana, con contributi e oneri a carico del professionista. È il compenso che l’Asp di Ragusa mette sul piatto per l’assistente sociale da reclutare nel progetto «Il genere al centro della cura – Ti ASPetto a casa», finanziato con i fondi PNES 2021-2027.

L’avviso pubblico è stato indetto con la deliberazione n. 2318 del 31 ottobre 2026: una selezione per titoli e colloquio per un solo incarico, con contratto di lavoro autonomo e obbligo di partita Iva. Nessun rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda, precisa il bando, che esclude anche l’applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto sanità. L’incarico dura fino al 30 giugno 2028 e può concludersi prima «per qualunque ragione dell’Azienda».

Poco più di 13 euro lordi l’ora

Il compenso, si legge nel documento, è di «16.000,00 lordi per ciascuna unità per 23 ore settimanali, omnicomprensivo di oneri contributivi ed assistenziali e vari posti a carico del lavoratore». Diviso per le 52 settimane dell’anno, fa poco più di 13 euro lordi l’ora. Per partecipare si pagano 10 euro di diritti di segreteria e, al momento della firma, l’incaricato deve presentare una polizza assicurativa contro infortuni, malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

I requisiti non sono pochi: laurea in servizio sociale, abilitazione alla professione, iscrizione all’Ordine e formazione specifica in sostegno familiare e genitorialità, tutela dei minori o prevenzione del disagio nella prima infanzia. Il compito è il monitoraggio e il supporto al miglioramento del clima familiare, insieme alle altre figure dell’équipe, nell’ambito di «Ti ASPetto a casa», il progetto di assistenza domiciliare a neo-mamme e neonati presentato dall’Asp a maggio.

La segnalazione

A segnalare il bando alla nostra redazione è una lettrice, che chiede di restare anonima. Tolte tasse e contributi, calcola, «in tasca restano meno di 10 euro netti l’ora». «Per un lavoro di responsabilità, che richiede anni di studi, iscrizione a un albo professionale e presenze a domicilio dalle persone che hanno bisogno, una cifra del genere è demoralizzante», scrive. E aggiunge: «Ci si riempie spesso la bocca di parole come “sanità di prossimità”, “equo compenso” o “valorizzazione dei professionisti”, ma poi i bandi pubblici propongono condizioni del genere». A pagarne le conseguenze, secondo la lettrice, non sono solo i lavoratori ma anche gli utenti, perché compensi così bassi portano a un continuo ricambio di personale e alla perdita di continuità nelle cure.Le domande vanno presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella sezione «Bandi e concorsi» del sito dell’Asp, solo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it.

Leggi anche: Asp di Ragusa, posto fisso per 39 precari: venti infermieri e dieci Oss

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.