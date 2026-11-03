Asp di Ragusa, posto fisso per 39 precari: venti infermieri e dieci Oss

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L’Asp di Ragusa dà il via libera al posto stabile per 39 lavoratori precari. Il gruppo più numeroso comprende venti infermieri e dieci operatori sociosanitari: professionisti per i quali è stato autorizzato il passaggio al tempo indeterminato.

Le decisioni coinvolgono anche un infermiere pediatrico, tre tecnici di laboratorio biomedico, un tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, un dirigente fisico, un dirigente analista e due dirigenti amministrativi. Un intervento che attraversa l’assistenza, i servizi tecnici e quelli amministrativi dell’azienda sanitaria.

Per gli infermieri, questi venti posti completano il percorso previsto per trenta stabilizzazioni: le prime dieci erano già state autorizzate a ottobre. Si aggiunge così un nuovo passaggio al programma di superamento del precariato, dopo le assunzioni raccontate nei mesi scorsi.

Le stabilizzazioni decorreranno dalla firma dei contratti individuali, dopo l’ultima verifica dei requisiti. Il via libera, dunque, non equivale ancora alla conferma che tutti abbiano già sottoscritto il nuovo rapporto di lavoro.

Il significato delle 39 assunzioni va letto anche sotto questo aspetto: rendono stabili rapporti precari, con una corrispondente riduzione degli incarichi temporanei. Il numero non indica quindi 39 operatori aggiuntivi già disponibili nei reparti.

Restano fuori dal conteggio due posizioni per le quali servirà ancora una selezione: un collaboratore sanitario biostatistico e un terzo dirigente amministrativo.

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