Ragusa-Catania, sospeso lo sciopero del Lotto 3 dopo la convocazione della Cmc

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il cantiere del Lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania domani non si fermerà. Lo sciopero previsto per martedì 3 novembre è stato sospeso in ragione della convocazione della Cmc, l’impresa che ha in mano i lavori: lo riferisce in serata l’agenzia Agi. La protesta, annunciata da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, slitta così in attesa del confronto.

Sciopero del Lotto 3 sospeso: perché era stato proclamato

La mobilitazione era nata al termine dell’assemblea dei lavoratori impegnati nell’appalto che Anas ha affidato a CMC Ravenna. Sul tavolo tre preoccupazioni: il rischio di ritardi nel pagamento degli stipendi, le incertezze sulla continuità occupazionale e il possibile rallentamento, o addirittura il blocco, dei lavori.

I sindacati, che avevano dichiarato anche lo stato di agitazione, chiedevano un tavolo urgente tra l’impresa, Anas, le istituzioni e i rappresentanti dei lavoratori, con impegni verificabili e tempi certi. La convocazione apre adesso uno spiraglio, ma le questioni sollevate restano tutte da sciogliere.

Un cantiere atteso da decenni

Per il Lotto 3, del resto, non è la prima vertenza. A febbraio gli operai avevano già incrociato le braccia per gli stipendi non pagati; la situazione si era poi sbloccata quando Cmc aveva assunto tutti gli operai Achates e saldato gli arretrati.

Ogni stop, quindi, pesa doppio su un’opera che la Sicilia sudorientale aspetta da generazioni. Tutto dipenderà, adesso, da ciò che emergerà dal confronto: sarà quello il banco di prova per capire se la protesta resterà soltanto rinviata.

© Riproduzione riservata