Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Ragusa-Catania, sospeso lo sciopero del Lotto 3 dopo la convocazione della Cmc
02 Nov 2026 21:33
Il cantiere del Lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania domani non si fermerà. Lo sciopero previsto per martedì 3 novembre è stato sospeso in ragione della convocazione della Cmc, l’impresa che ha in mano i lavori: lo riferisce in serata l’agenzia Agi. La protesta, annunciata da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, slitta così in attesa del confronto.
Sciopero del Lotto 3 sospeso: perché era stato proclamato
La mobilitazione era nata al termine dell’assemblea dei lavoratori impegnati nell’appalto che Anas ha affidato a CMC Ravenna. Sul tavolo tre preoccupazioni: il rischio di ritardi nel pagamento degli stipendi, le incertezze sulla continuità occupazionale e il possibile rallentamento, o addirittura il blocco, dei lavori.
I sindacati, che avevano dichiarato anche lo stato di agitazione, chiedevano un tavolo urgente tra l’impresa, Anas, le istituzioni e i rappresentanti dei lavoratori, con impegni verificabili e tempi certi. La convocazione apre adesso uno spiraglio, ma le questioni sollevate restano tutte da sciogliere.
Un cantiere atteso da decenni
Per il Lotto 3, del resto, non è la prima vertenza. A febbraio gli operai avevano già incrociato le braccia per gli stipendi non pagati; la situazione si era poi sbloccata quando Cmc aveva assunto tutti gli operai Achates e saldato gli arretrati.
Ogni stop, quindi, pesa doppio su un’opera che la Sicilia sudorientale aspetta da generazioni. Tutto dipenderà, adesso, da ciò che emergerà dal confronto: sarà quello il banco di prova per capire se la protesta resterà soltanto rinviata.
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